Vivendi rokuje o predaji vydavateľstva Editis Danielovi Křetínskému

Paríž 14. marca (TASR) - Francúzsky mediálny konglomerát Vivendi vedie exkluzívne rokovania o predaji vydavateľstva Editis spoločnosti Czech Media Invest českého miliardára Daniela Křetínského. Transakcia by skupine mohla pomôcť získať súhlas regulačných úradov pri plánovanom prevzatí spoločnosti Lagardre. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Vivendi ovláda francúzsky miliardár Vincent Bolloré. Jeho spoločnosť sa usiluje o prevzatie skupiny Lagardre, pod ktorú spadá tretie najväčšie vydavateľstvo na svete Hachette. Vyhliadky na jeho zlúčenie so spoločnosťou Editis, ktorá je druhým najväčším vydavateľstvom vo Francúzsku, narazili na kritiku nezávislých vydavateľov a spôsobili, že Editis stratil niektorých známych autorov. Protimonopolné úrady EÚ tiež Vivendi zaslali formálne vyhlásenie s námietkami voči prevzatiu Lagardre.



Spoločnosť Vivendi uviedla, že o predaji Editis rokuje so spoločnosťou International Media Invest (IMI), dcérou skupiny Czech Media Invest, ktorú založil Křetínský. Ďalej informovala, že rozhodnutie začať rokovania s Křetínským znamená ústup od skoršieho plánu Editis vyčleniť a firmu uviesť na parížsku burzu. Predaj Editisu bude musieť schváliť Európska komisia (EK), dodala Vivendi.



Zástupca fondu APICIL Asset Management, ktorý vlastní akcie Lagardre, pre Reuters uviedol, že predaj vydavateľstva Editis by mohol vyniesť 600 až 900 miliónov eur. Křetínský vo Francúzsku vlastní podiely v novinách Le Monde, supermarkete Casino a televíznej skupine TF1.