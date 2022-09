Vjugin: Katastrofa pre ruskú ekonomiku nenastala, sankcie však fungujú

Moskva 20. septembra (TASR) - Západné sankcie síce nespôsobili ruskej ekonomike katastrofu, keďže Moskva našla spôsob, ako ich do určitej miery kompenzovať, svoj efekt však majú. Ruské hospodárstvo totiž smeruje tento rok k poklesu, zatiaľ čo bez sankcií by mohlo zaznamenať rast až o 6 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá uskutočnila rozhovor s ruským ekonómom Olegom Vjuginom.



"Nie je to katastrofa," povedal Vjugin, ktorý v minulosti pôsobil ako námestník ministra financií a viceguvernér centrálnej banky. Dodal, že ruskej vláde sa podarilo mnohé sankcie uvalené za útok na Ukrajinu kompenzovať a v porovnaní s očakávaniami sú tak účinné zhruba na 30 až 40 %.



Svoj efekt však majú. "Bez nich by ruská ekonomika mohla zaznamenať rast až o 5 - 6 %," povedal Vjugin pre agentúru Reuters. Teraz však namiesto rastu zaznamenala ekonomika pokles o 4 %, takže, ako dodal, sankcie fungujú.



Ruský prezident Vladimir Putin sa usiluje situáciu upokojovať a tvrdí, že ekonomika by mala tento rok klesnúť iba o 2 %. To je optimistickejší scenár než v prípade odhadu ministerstva hospodárstva, ktoré počíta s poklesom hrubého domáceho produktu (HDP) o 3 %.



Prebytok bežného účtu platobnej bilancie Ruska sa za prvých osem mesiacov roka zvýšil viac než trojnásobne na rekordných 183,1 miliardy USD (183,28 miliardy eur), keďže príjmy z exportu prudko vzrástli, zatiaľ čo sankcie výrazne obmedzili dovoz. Centrálna banka však počíta s tým, že za 2. polrok tohto roka prebytok klesne.



Vjugin upozornil, že vyhliadky sú celkovo nepriaznivé, keďže koniec vojnového konfliktu je v nedohľadne. "Čísla (o vývoji ekonomiky) môžu byť rôzne, hlavným výsledkom sankcií však je, že proces hospodárskeho rastu Ruska sa na niekoľko rokov zastavil," povedal.



"Dokiaľ sú príjmy z exportu vysoké, ekonomika dostáva výraznú podporu, ak sa však vývoz prudko obmedzí, bude to znamenať vážne škody a my budeme svedkom ďalšieho cyklu poklesu HDP," dodal Vjugin.



Ekonóm očakáva, že dôsledky niektorých sankcií pocítia Rusi s určitým oneskorením. Týka sa to najmä technologického sektora, ktorý je silne závislý od dovozu. Napríklad zdroje z leteckého priemyslu pre Reuters minulý mesiac uviedli, že ruské aerolínie vrátane vlajkovej spoločnosti Aeroflot rozoberajú lietadlá, aby získali náhradné diely pre zvyšné stroje. Pre sankcie totiž aerolínie nemôžu komponenty nakúpiť v zahraničí.



Podľa Vjugina hrozí, že svet pôjde technologicky dopredu, Rusko však bude na tomto poli zaostávať a vynakladať obrovské zdroje na výrobu niečoho, čo vo svete už dávno existuje, Rusko to však nemôže doviezť. Ako dodal, ak sa situácia nezmení, úroveň technologického rozvoja v Rusku bude postupne klesať.



(1 EUR = 0,999 USD)