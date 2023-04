Vklady v amerických bankách ďalej klesajú, ale pomalším tempom

Washington 2. apríla (TASR) - Vklady vo všetkých amerických komerčných bankách klesli v týždni do 22. marca na najnižšiu úroveň od vlaňajšieho augusta. Tempo ich poklesu však bolo pomalšie ako týždeň predtým a stabilizovalo sa v prípade malých veriteľov, ktorí sú považovaní za zraniteľnejších voči odlevu financií po kolapse Silicon Valley Bank (SVB) 10. marca. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Federálny rezervný systém (Fed) v piatok (31. 3.) uviedol, že pokles vkladov o 125,7 miliardy USD (121,08 miliardy eur) vo všetkých bankách v USA v týždni do 22. marca bol zhruba o 50 miliárd USD nižší ako rekordný odlev 174,5 miliardy USD v prvom týždni po kolapsoch Silicon Valley Bank a Signature Bank.



Napriek spomaleniu zostal celkový objem vkladov takmer 860 miliárd USD pod rekordným maximom z apríla minulého roka, pričom viac ako tretina tohto poklesu, približne 300 miliárd USD, bola zaznamenaná v týždňoch po kolapse SVB.



Revízie údajov z predchádzajúceho týždňa ukázali, že odliv vkladov v prvom týždni turbulencií v bankovom sektore bol takmer dvojnásobne väčší, ako pôvodne odhadovaných 98,4 miliardy USD.



Z údajov ďalej vyplýva, že vklady v malých amerických bankách sa v týždni do 22. marca zvýšili na 5,386 bilióna USD z 5,381 bilióna USD v predchádzajúcom týždni, zatiaľ čo vklady v 25 najväčších bankách klesli na 10,65 bilióna USD z 10,74 bilióna USD.



Predstavitelia amerického finančného systému opakovane uviedli, že toky vkladov sa stabilizovali po kolapse SVB a Signature Bank, pričom obe mali vysoké úrovne vkladov, ktoré presahovali poistený limit 250.000 USD.



Americkí predstavitelia boli prinútení urobiť mimoriadny krok a zaručiť všetky vklady v oboch bankách.



(1 EUR = 1,0875 USD)