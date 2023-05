Vklady v amerických bankách klesli, znížil sa aj objem úverov

Washington 21. mája (TASR) - Objem vkladov v amerických komerčných bankách zaznamenal v minulom týždni pokles a mierne klesli aj úvery poskytnuté bankami. Ukázali to najnovšie údaje, ktoré koncom týždňa zverejnila americká centrálna banka. Informovala o tom agentúra Reuters.



Federálny rezervný systém (Fed) v pravidelnej týždňovej správe uviedol, že objem vkladov v amerických komerčných bankách bez úpravy o sezónne vplyvy dosiahol za týždeň do 10. mája 17,10 bilióna USD (15,82 bilióna eur). V predchádzajúcom týždni to bolo 17,16 bilióna USD. Vklady, ktoré po marcovom krachu banky Silicon Valley Bank (SVB) prudko klesli najmä menším bankám, sa v týchto inštitúciách postupne stabilizovali. Pokles minulý týždeň zaznamenali najmä veľké banky.



Fed zároveň zverejnil aj údaje o vývoji úverov. Aj tie v týždni do 10. mája zaznamenali mierny pokles. Objem úverov poskytnutých americkými komerčnými bankami dosiahol v danom týždni 17,32 bilióna USD, zatiaľ čo týždeň predtým ich objem predstavoval 17,37 bilióna USD.



(1 EUR = 1,0808 USD)