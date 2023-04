Washington 16. apríla (TASR) - Vklady v komerčných bankách v USA sa na začiatku apríla zvýšili. To je signálom obnovovania dôvery v bankový sektor po masívnom odleve vkladov v marci, ktorý spôsobili krachy dvoch veľkých regionálnych bánk. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Celkový objem vkladov v komerčných bankách v týždni skončenom 5. apríla na sezónne neupravenej báze stúpli na 17,43 bilióna USD (15,76 bilióna eur) zo 17,35 bilióna USD v týždni predtým, ukázala piatková (14. 4.) správa americkej centrálnej banky (Fed).



Nárast bol približne rovnomerne rozdelený medzi 25 najväčších bánk a malé a stredne veľké banky. To znamená, že vklady v najväčších finančných inštitútoch zostávajú nad úrovňou spred krachu bánk Silicon Valley Bank (SVB) a Signature Bank a že vklady v malých bankách sa stále nevrátili na predchádzajúce úrovne.



Spomínané krachy bánk negatívne zasiahli predovšetkým menšie finančné inštitúty, keďže niektorí sporitelia presunuli svoje peniaze do väčších bánk.



Po viac ako roku agresívneho zvyšovania úrokových sadzieb zo strany Fedu, ktorého cieľom bolo spomaliť ekonomiku a ochladiť infláciu, marcové bankové turbulencie zrejme spôsobili ďalšie sprísnenie úverových podmienok.



Pokles vkladov by mohol obmedziť kapacitu bánk na poskytovanie úverov, hoci to údaje Fedu zatiaľ neukázali.



Objem úverov a lízingov v spomínanom období klesol na 12,06 bilióna USD z 12,07 bilióna USD v predchádzajúcom týždni.