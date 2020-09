A. Doležal: Nechceme stavať podľa politických zadaní

Bratislava 16. septembra (TASR) – Prioritou výstavby ciest pre nasledujúce roky budú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest prvej triedy podľa ich využitia, príslušnosti k medzinárodným koridorom, kritéria hodnoty za peniaze, a tiež podľa spoločenskej priority. Povedal to v stredu po rokovaní vlády minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Rozvoj cestnej siete by podľa neho nemal podliehať politickým zadaniam, alebo podľa príslušnosti kompetentných k niektorému regiónu.



"Chceme stavať podľa jasných priorít," uviedol minister. Posudzovanie priorít výstavby však nie je iba o dopravnej intenzite. Metodika na rozhodovanie o prioritách výstavby ciest je podľa ministra oveľa komplexnejšia. Vláda v stredu schválila zoznam viac ako 100 investičných priorít, na základe ktorého by mal vzniknúť aj harmonogram ich výstavby.



Najdôležitejším kritériom výberu boli podľa ministra dopravné priority. Medzi prvých osem stavieb sa dostali cesty, ktorých kapacita je využívaná na viac ako 80 %. "Ak je tá cesta preplnená, tak sa dostáva medzi absolútne priority," povedal Doležal. Na ďalšie miesta ministerstvo zaradilo cesty, ktoré patria do medzinárodných koridorov. Od 18. miesta sú potom zoradené stavby podľa kritéria hodnoty za peniaze a podľa spoločenských priorít – vplyvu na nezamestnanosť či rozvoj regiónu. "Ak je to spoločenskou prioritou, tak sa projekt dostane vyššie," povedal Doležal. Stavby, ktoré už sú rozostavané, ministerstvo brzdiť podľa ministra nebude.



Nevyhnutné projekty na realizáciu pre nevyhovujúci stav a prekročenú kapacitu existujúcej cestnej siete predstavujú 4,5 miliardy eur. Z toho 78 kilometrov (km) sú nové úseky, 1323 km cesty prvej triedy, ktoré je potrebné rekonštruovať, a 20 km predstavuje rozšírenie diaľnice D1 medzi Sencom a Trnavou. Dokončenie siete TEN-T CORE vrátane severojužného prepojenia má stáť 3,4 miliardy eur, ide o 236 km. "Ďalších 1030 km úsekov za 11 miliárd eur odporúčame realizovať podľa ich spoločenskej priority a rozpočtových možností Slovenska," uviedol rezort v schválenom materiáli.