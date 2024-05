Vláda aktualizovala plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra

Bratislava/Handlová 15. mája (TASR) - Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra bol aktualizovaný na lepšie reflektovanie prechodu od plánovacej do implementačnej fázy. Vyplýva to z návrhu ministra regionálneho rozvoja Richarda Rašiho (Hlas-SD), ktorý v stredu schválila vláda.



Úpravy v akčnom pláne zahŕňajú aktualizáciu niektorých častí o posledné dostupné dáta, odstránenie nerelevantných opatrení, zlúčenie niektorých priorít či zjednodušenie kapitol.



S cieľom zachytiť pohľad kľúčových zainteresovaných strán na implementáciu akčného plánu, ako aj možné návrhy zmien v jeho prioritách a opatreniach boli pred medzirezortným pripomienkovým konaním oslovené vybrané kľúčové subjekty v rámci regiónu.



"Diskusie s nimi prebiehali vo veci aktualizácie akčného plánu, aby ich vstupy boli zachytené vopred, čo však nevylučuje možnosť, aby sa tieto subjekty zapojili do aktualizácie akčného plánu aj v rámci medzirezortného pripomienkového konania," uviedol predkladateľ.



Diskusia sa uskutočnila konkrétne s Trenčianskym samosprávnym krajom, mestami Prievidza, Partizánske a Handlová, ako aj s občianskym združením Priatelia Zeme - CEPA a so zástupcami súkromného sektora.