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Vláda: Alokácia priamych platieb v 2027 sa môže zvýšiť o 77,7 mil. eur
Návrh z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR schválila v stredu vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Nitre.
Autor TASR
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Bratislava/Nitra 2. septembra (TASR) - Alokácie priamych platieb na kalendárny rok 2027 v rámci Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) na roky 2023 - 2027 sa môže zvýšiť o sumu 77,72 milióna eur. Návrh z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR schválila v stredu vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Nitre.
Predloženie materiálu vyplýva z prijatia euronariadenia zo 14. júla 2026, ktorým sa členským štátom umožňuje upraviť alokácie priamych platieb na kalendárny rok 2027 a zodpovedajúcim spôsobom zmeniť svoje strategické plány spoločnej poľnohospodárskej politiky.
„Uvedené nariadenie reaguje na pretrvávajúce negatívne vplyvy na poľnohospodársky sektor, najmä zvýšené ceny výrobných vstupov a potrebu posilniť odolnosť poľnohospodárskych podnikov voči krízovým situáciám,“ podčiarkol v predkladacej správe agrorezort.
„Na základe predmetného nariadenia môže Slovenská republika zvýšiť alokáciu priamych platieb na kalendárny rok 2027 o sumu 77.723.373 eur. Ministerstvo navrhuje využiť túto možnosť v maximálnom rozsahu a zvýšiť alokáciu priamych platieb na kalendárny rok 2027 o sumu 77.720.859 eur,“ dodalo MPRV.
Miestne akčné skupiny dostanú zálohu do 15. 10. na prevádzkové náklady
Miestne akčné skupiny (MAS) dostanú prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry do 15. októbra zálohu na svoje prevádzkové náklady vo výške 90 % oprávnených finančných prostriedkov. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu na svojom výjazdovom zasadnutí schválila vláda.
„Cieľom predkladaného materiálu je uložiť ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR úlohu zabezpečiť prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry vyplatenie 90 % finančných prostriedkov určených na oprávnené prevádzkové náklady MAS, a to v maximálnej celkovej výške 37,508 milióna eur, najneskôr do 15. októbra 2026,“ uviedlo ministerstvo pôdohospodárstva v schválenom materiáli.
Potreba zabezpečenia zálohovej platby vyplýva podľa rezortu zo snahy predísť nedostatku prevádzkových zdrojov MAS a zabezpečiť ich schopnosť kontinuálne vykonávať administratívne, organizačné, monitorovacie, animačné a ďalšie činnosti nevyhnutné na implementáciu stratégií miestneho rozvoja.
Vyplatenie finančných prostriedkov je viazané na splnenie podmienok stanovených Strategickým plánom Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 - 2027, príslušnou výzvou, zmluvou o poskytnutí príspevku a platnými pravidlami poskytovania podpory. Stanovenie termínu najneskôr do 15. októbra 2026 umožňuje MAS disponovať potrebnými finančnými zdrojmi ešte počas roka 2026, čím sa podľa ministerstva znižuje riziko ohrozenia kontinuity ich činnosti a implementácie stratégií miestneho rozvoja.
Včasné financovanie umožní MAS najmä zabezpečiť personálne kapacity, uhrádzať oprávnené prevádzkové náklady, pokračovať v príprave a administrácii výziev či pokračovať v implementácii schválených stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou.
Predloženie materiálu vyplýva z prijatia euronariadenia zo 14. júla 2026, ktorým sa členským štátom umožňuje upraviť alokácie priamych platieb na kalendárny rok 2027 a zodpovedajúcim spôsobom zmeniť svoje strategické plány spoločnej poľnohospodárskej politiky.
„Uvedené nariadenie reaguje na pretrvávajúce negatívne vplyvy na poľnohospodársky sektor, najmä zvýšené ceny výrobných vstupov a potrebu posilniť odolnosť poľnohospodárskych podnikov voči krízovým situáciám,“ podčiarkol v predkladacej správe agrorezort.
„Na základe predmetného nariadenia môže Slovenská republika zvýšiť alokáciu priamych platieb na kalendárny rok 2027 o sumu 77.723.373 eur. Ministerstvo navrhuje využiť túto možnosť v maximálnom rozsahu a zvýšiť alokáciu priamych platieb na kalendárny rok 2027 o sumu 77.720.859 eur,“ dodalo MPRV.
Miestne akčné skupiny dostanú zálohu do 15. 10. na prevádzkové náklady
Miestne akčné skupiny (MAS) dostanú prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry do 15. októbra zálohu na svoje prevádzkové náklady vo výške 90 % oprávnených finančných prostriedkov. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu na svojom výjazdovom zasadnutí schválila vláda.
„Cieľom predkladaného materiálu je uložiť ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR úlohu zabezpečiť prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry vyplatenie 90 % finančných prostriedkov určených na oprávnené prevádzkové náklady MAS, a to v maximálnej celkovej výške 37,508 milióna eur, najneskôr do 15. októbra 2026,“ uviedlo ministerstvo pôdohospodárstva v schválenom materiáli.
Potreba zabezpečenia zálohovej platby vyplýva podľa rezortu zo snahy predísť nedostatku prevádzkových zdrojov MAS a zabezpečiť ich schopnosť kontinuálne vykonávať administratívne, organizačné, monitorovacie, animačné a ďalšie činnosti nevyhnutné na implementáciu stratégií miestneho rozvoja.
Vyplatenie finančných prostriedkov je viazané na splnenie podmienok stanovených Strategickým plánom Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 - 2027, príslušnou výzvou, zmluvou o poskytnutí príspevku a platnými pravidlami poskytovania podpory. Stanovenie termínu najneskôr do 15. októbra 2026 umožňuje MAS disponovať potrebnými finančnými zdrojmi ešte počas roka 2026, čím sa podľa ministerstva znižuje riziko ohrozenia kontinuity ich činnosti a implementácie stratégií miestneho rozvoja.
Včasné financovanie umožní MAS najmä zabezpečiť personálne kapacity, uhrádzať oprávnené prevádzkové náklady, pokračovať v príprave a administrácii výziev či pokračovať v implementácii schválených stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou.