Balík ekonomických opatrení zahŕňa aj zrušenie bankového odvodu

Bratislava 24. júna (TASR) – Daňové a odvodové zákony sa majú meniť len raz do roka, a to 1. januára. Z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie sa má zároveň zrušiť bankový odvod. Tieto a iné úpravy vo finančnej oblasti prináša balík opatrení na podporu podnikateľského prostredia, ktorý v stredu schválila vláda. Na rokovanie ich predložilo Ministerstvo hospodárstva SR.



Banky a pobočky zahraničných bánk by už nemali uhrádzať splátky osobitného odvodu, ktoré sú splatné po účinnosti tohto zákona až do konca roka 2020, teda splátky za tretí a štvrtý štvrťrok 2020. Netýka sa to povinnosti uhradiť splátky odvodu za prvý a druhý kvartál tohto roka vrátane prípadného príslušenstva. Vláda chce tieto zmeny presadiť novelou zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.



V rámci balíka opatrení sa má tiež ustanoviť pravidlo, podľa ktorého právne predpisy upravujúce oblasť daní a odvodov môžu nadobudnúť účinnosť najskôr 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.



Novelou zákona o účtovníctve sa majú zvýšiť veľkostné podmienky na povinnosť overenia individuálnej účtovnej závierky štatutárnym audítorom. „Radikálna zmena veľkostných podmienok bude znamenať, že v roku 2022 klesne povinnosť auditu na necelé 1 % účtovných jednotiek oproti terajšiemu stavu," uvádza sa v dôvodovej správe.



Úpravou zákona o dani z príjmov sa má umožniť automatické zvýšenie preukázateľne vynaložených výdavkov na spotrebu pohonných látok prepočítanú podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii, v technickom preukaze alebo v doplňujúcich údajoch od výrobcu alebo predajcu o 20 % bez povinnosti dokladovania a zisťovania vyššej spotreby.



Podnikatelia by zároveň podľa návrhu nemuseli na predajnom mieste sprístupňovať vyobrazenie pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou e-Kasa klient. Ako propodnikateľské opatrenie sa zároveň navrhuje predĺženie minimálnej lehoty na vyjadrenie k protokolu z daňovej kontroly zo súčasných 15 pracovných dní na 30 pracovných dní od doručenia protokolu.