Vláda: Bezodplatný prevod pozemkov štátu na samosprávu sa upraví

Bratislava 19. júna (TASR) - Bezodplatný prevod pozemkov štátu v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF) na obce a vyššie územné celky sa upraví. Vyplýva to z návrhu novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu na výjazdovom rokovaní schválila vláda. Kabinet zároveň navrhuje, aby novelu parlament prerokoval v skrátenom legislatívnom konaní.



"Cieľom návrhu zákona je upraviť bezodplatný prevod majetku štátu - pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu na obce a vyššie územné celky po vydaní kolaudačného rozhodnutia na stavbu, pod ktorou sú predmetné pozemky umiestnené," priblížil agrorezort v dôvodovej správe z návrhu novely.



Návrh zákona podľa MPRV reflektuje na dlhoročné problémy samosprávy, pričom samosprávu je potrebné vnímať ako živý organizmus s potrebou ho stále meniť, rozvíjať a modernizovať. "Je potrebné zdôrazniť, že nehovoríme len o zábave, turizme či kultúre, ale o celkovom zlepšovaní života samosprávy so zameraním sa na modernizáciu, oživenie a skvalitnenie potrieb príslušného regiónu, s podporou tvorby nových udržateľných pracovných miest, s diverzifikáciou regionálneho rozvoja, a tým aj zlepšenia kvality života občanov," spresnilo ministerstvo pôdohospodárstva.



Samospráva aktuálne podľa agroministerstva nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami. Obce a vyššie územné celky v rámci realizovania svojej modernizácie majú možnosť čerpať finančné prostriedky z európskych fondov, ktorú však sťažuje situácia okolo nevysporiadaných pozemkov. "Na základe uvedeného sa navrhuje, aby štátne pozemky v správe SPF boli bezodplatne prevedené do vlastníctva obcí a vyšších územných celkov za podmienok stanovených týmto návrhom zákona," doplnilo MPRV.



"Naliehavosť prijatia návrhu zákona vyplýva z potreby získať finančné prostriedky z európskych fondov a rozvíjať a skvalitniť potreby príslušného regiónu. Táto urgentná potreba vyplýva aj z dlhodobých a strategických priorít Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska, ktoré indikovali vo svojich podnetoch a stanoviskách," zdôvodnil potrebu rokovať o zákone v skrátenom legislatívnom konaní agrorezort.