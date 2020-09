BHS-Sonthofen plánuje pri Prešove výstavbu strojárskeho závodu

Bratislava 16. septembra (TASR) – Spoločnosť BHS-Sonthofen Slovakia, ktorá patrí do skupiny koncernu BHS, plánuje v priemyselnom parku Haniska v okrese Prešov postaviť nový strojársky závod. Investícia za takmer 7,3 milióna eur prinesie viac ako 50 pracovných miest pri výrobe recyklačných a filtračných zariadení, kontaktných sušičiek, miešacích zariadení na stavebné materiály či drvičov na výrobu piesku. Firma dostane štátny investičný stimul milión eur vo forme úľavy na dani z príjmu. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.



Práce na investičnom zámere sa začali v druhom kvartáli minulého roka. Ukončenie prác plánuje firma v roku 2022 a dosiahnutie plnej plánovanej kapacity predpokladá v roku 2024. BHS-Sonthofen Slovakia plánuje zamestnať osem vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov, 36 zamestnancov so stredným vzdelaním a ráta aj s 12 zamestnancami so základným vzdelaním.



Plánovaná priemerná výška mesačnej hrubej mzdy je 1412 eur. Zamestnancom, a to najmä inžinierom, majstrom, zváračom a montážnym pracovníkom, poskytne špeciálne školenie zamerané na zváranie a montáž v centrále BHS Sonthofen GmbH v Nemecku.



Investícia do strojov, prístrojov a zariadení bude smerovať predovšetkým do technológie zameranej na pálenie, ohýbanie a opracovanie kovových a nekovových častí vyrábaných strojov. Obstaraný bude taktiež zvárací robot. Všetky výrobky bude firma predávať materskej spoločnosti BHS-Sonthofen GmbH. Trhy skupiny BHS sa nachádzajú po celom svete. Skupina celosvetovo zamestnáva 400 zamestnancov a má osem dcérskych spoločností.