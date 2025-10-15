Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vláda bude kontrolovať dotácie, Kamenický má zriadiť kontrolnú skupinu

Na snímke minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD). Foto: TASR - Pavel Neubauer

Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) - Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) má zriadiť medzirezortnú kontrolnú skupinu na kontrolu dotácií a grantov poskytnutých ministerstvami a ďalšími organizáciami za roky 2020 - 2025. Tá by mala odhaliť neoprávnené alebo duplicitné čerpanie financií. Vyplýva to z návrhu na prijatie opatrení k zabezpečeniu plnenia uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 30. septembra 2025, ktoré v stredu schválila vláda.

Výsledky auditu by vláda mala dostať do 12. novembra. Jednotlivé ministerstvá by zároveň mali vykonať všetky potrebné právne úkony na vymoženie neoprávnene poskytnutých súm a prijať systémové opatrenia, ktoré zabránia podvodom pri poskytovaní dotácií a grantov.

Zároveň uznesenie vlády uložilo rezortom postúpiť orgánom činným v trestnom konaní kontrolné zistenia, ak budú obsahovať podozrenia zo spáchania trestnej činnosti.
