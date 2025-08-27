< sekcia Ekonomika
Vláda bude na výjazdovom zasadaní v stredu rokovať v Senici
Vládny kabinet by mal taktiež rokovať o návrhu plánu zahraničných stykov vlády SR.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Vláda bude na svojom stredajšom výjazdovom zasadaní rokovať v Senici, kde by sa ministri mali zaoberať najmä analýzou sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Skalica a Senica s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti.
Vláda by mala v stredu schváliť tiež návrh na zrušenie Stratégie rezortného vzdelávania na roky 2024 až 2030 na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Splnenie viacerých opatrení a úloh z tejto stratégie bolo totiž podmienené zabezpečením finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, no v rámci konsolidácie verejných financií nie je možné podľa rezortu práce garantovať dostatočné finančné zdroje na ich realizáciu. Vládny kabinet by mal taktiež rokovať o návrhu plánu zahraničných stykov vlády SR.
Ministri by na výjazdovom rokovaní mali zobrať na vedomie materiál z dielne Ministerstva dopravy (MD) SR o liberalizácii dopravných služieb vo verejnom záujme na železničných a špeciálnych dráhach. SR bude musieť v súlade s nariadením EÚ o liberalizácii trhu verejnej osobnej dopravy do roku 2030 vysúťažiť prevádzkovateľov všetkých železničných spojov. MD plánuje zverejnenie prvých oznámení o plánovaných súťažiach ešte v tomto roku a samotné vyhlásenie verejných súťaží v prvej etape koncom roka 2026. Víťazné spoločnosti by mali začať s prevádzkou na prvých tratiach od roku 2029.
