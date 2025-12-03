< sekcia Ekonomika
Vláda bude riešiť návrhy envirorezortu aj architektonickú politiku
Vládny kabinet bude riešiť aj správu o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od januára do konca júna 2025.
Autor TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR navrhuje, aby sa Oravské hradné bralo stalo chráneným areálom. Návrh spolu so zmenou jeho vymedzenia a stupňa ochrany predložilo na stredajšie rokovanie vlády.
Vládny kabinet bude riešiť aj správu o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od januára do konca júna 2025. Povodne spôsobili za prvý polrok tohto roka škody vo výške viac ako 2,91 milióna eur a boli v siedmich krajoch SR. Najviac zasiahnutý bol Prešovský kraj. Počas prvého polroka vyhlásili na Slovensku stupne povodňovej aktivity v 63 oblastiach, vyplýva zo správy MŽP.
Jedným z bodov programu je aj novela nariadenia vlády, ktorou sa majú upraviť prahové hodnoty pre látky znečisťujúce podzemné vody a ukazovatele znečistenia. Doplniť sa majú aj nové prahové hodnoty pre geotermálne útvary podzemných vôd a upraviť hranice ich vybraných útvarov.
Zároveň sa vláda bude zaoberať Architektonickou politikou Slovenska, ktorú pripravil Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR v spolupráci so Slovenskou komorou architektov. Má v strednodobom až dlhodobom horizonte zvýšiť kvalitu zastavaného prostredia a života obyvateľov. Slovensko je jednou z posledných dvoch krajín Európskej únie, ktorým táto politika doposiaľ chýbala.
Na návrh ministerstva pôdohospodárstva sa má Národné lesnícke centrum (NLC) stať priamo určeným prijímateľom prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre budovanie lesov odolných voči zmene klímy.
Úrad vlády taktiež na rokovanie predložil deviatu periodickú správu o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2023-2024. Poukazuje na to, že v roku 2024 bolo do siete škôl a školských zariadení SR zaradených 364 materských, 231 základných a 65 stredných škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny.
