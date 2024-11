Vláda bude rokovať aj o predaji nemocnice v Košiciach

Bratislava 13. novembra (TASR) - Vybudovania diaľnice D1 až po hranice s Ukrajinou by malo byť zaradené medzi strategické investície. Investičný projekt zahŕňa výstavbu nového úseku diaľnice D1 od Bidoviec po štátnu hranicu s Ukrajinou v dĺžke 72 kilometrov. Podobne by sa mala stať strategickou investíciou aj rýchlostná cesta R4 v úseku od hraníc s Poľskom po Lipníky. O týchto, ale aj ďalších návrhoch bude v stredu rokovať vláda.



Kabinet sa bude zaoberať aj ďalším návrhom Ministerstva dopravy SR, ktorý upravuje kritériá výberu investičných partnerov výstavby štátom podporovaných nájomných bytov. Návrh rozširuje kritériá schválené vlani koncom januára o ďalšie subjekty, ktoré sa môžu uchádzať o pozíciu investičného partnera.



Rezort dopravy predložil na rokovanie vlády aj zámer previesť do majetku Národnej diaľničnej spoločnosti štátnu budovu na Miletičovej ulici v Bratislave, kde v minulosti sídlila Slovenská správa ciest. Budova by sa mala po rekonštrukcii stať sídlom diaľničiarov.



Rezortu dopravy sa týka aj návrh prevodu majetku štátu na iné osoby, ktorý na rokovanie predložilo Ministerstvo hospodárstva SR. Ide o predaj areálu Železničnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach spoločnosti SI Real, ktorá je dcérskou firmou akciovky ProCare. Železnice majetok vyhlásili za prebytočný a po desiatich kolách výberového konania súhlasili s jeho predajom za 11,3 milióna eur.



Vláda by na stredajšom zasadnutí mala tiež schváliť zvýšenie členskej kvóty Slovenska v Medzinárodnom menovom fonde (MMF) o 50 % na 1,5 miliardy SDR (Special Drawing Rights - Zvláštne práva čerpania). Podiel SR na celkových kvótach fondu sa nezmení a ostane vo výške 0,21 %, keďže v rovnakej miere sa majú zvýšiť kvóty všetkých členských krajín.