Vláda bude rokovať o dôchodku aj obchvatoch Pezinka a Modry
Obchvaty oboch miest majú odkloniť tranzitnú dopravu z nadmerne zaťaženej cesty II/502, a tým nielen znížiť dopravné zaťaženie a zlepšiť plynulosť premávky, ale aj znížiť hluk a emisie.
Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - Obdobie, keď sa jeden z rodičov staral o dieťa na materskej, respektíve rodičovskej dovolenke, by sa malo započítavať do dôchodku. Odstrániť by sa tak mala diskriminácia najmä pre matky, ktoré sa častejšie starajú o deti a pre ich výchovu majú nižšie dôchodky. Novela zákona o sociálnom poistení by mohla platiť už od januára budúceho roka. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorým sa bude v stredu zaoberať vláda.
Kabinet má na programe určenie obchvatov Pezinka a Modry za strategické investície. Obchvaty oboch miest majú odkloniť tranzitnú dopravu z nadmerne zaťaženej cesty II/502, a tým nielen znížiť dopravné zaťaženie a zlepšiť plynulosť premávky, ale aj znížiť hluk a emisie.
Ministri sa majú zaoberať aj Správou o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR k 31. augustu 2025. Najbližšiu siedmu žiadosť o platbu z plánu obnovy by malo Slovensko podať v závere tohto roka. Táto žiadosť obsahuje 18 míľnikov a cieľov a predpokladaná suma žiadosti je 694 miliónov eur. Dokument obsahuje podrobný rozpis dosiahnutého pokroku vo vzťahu k najkritickejším a výhľadovo najdôležitejším opatreniam.
Jedným z bodov rokovania je aj určenie povinnosti pre splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity predkladať vláde periodickú správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok. Doplnenie štatútu a nová povinnosť vychádza z upozornenia Najvyššieho kontrolného úradu SR, ktorý poukázal na absenciu takejto periodickej bilančnej správy.
Zároveň má vláda určiť Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti ako kontaktný bod pre Medzinárodný rok dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj 2026 v Slovenskej republike. Krok je súčasťou implementácie rezolúcií Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov, týkajúcich sa samotného vyhlásenia Medzinárodného roka dobrovoľníkov a Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.
