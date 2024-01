Vláda bude rokovať o investičnej pomoci či zákone o výstavbe

Bratislava 10. januára (TASR) - Účinnosť zákona o výstavbe by sa mala posunúť o jeden rok, teda do 1. apríla 2025. Dôvodom je nepripravenosť na spustenie povoľovacích procesov podľa novej legislatívy o výstavbe. Vyplýva to z materiálu, o ktorom bude v stredu rokovať vláda.



Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) má na programe aj návrh na uzatvorenie Dodatku č. 2 k Dohode o financovaní medzi Európskou investičnou bankou (EIB) a SR, ktorým sa má predĺžiť termín čerpania finančných prostriedkov jedného z úverov od EIB.



Ďalšími bodmi rokovania budú podpora uzavretia rámcovej dohody medzi Európskou úniou a Thajským kráľovstvom, ale tiež výročná správa o stave vysokého školstva. Bilancia za rok 2022 hovorí, že na slovenských vysokých školách študovalo 136.168 študentov, z toho 57 percent tvorili ženy. Správa takisto poukazuje na medziročný nárast študentov zo zahraničia, za ktorým výrazne stojí situácia na Ukrajine a tým i zvýšený počet študentov ukrajinskej národnosti.



Podporiť ekonomiku by mala štátna investičná pomoc pre spoločnosť Kia Slovakia. Tá by mohla po schválení vládou dostať investičný stimul 29,95 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov na rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne priemyselnej výroby zameranej na výrobu automobilov.



Ministri by mali prerokovať aj viacero legislatívnych návrhov z dielne ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) ako napríklad novely zákonov o dani z pridanej hodnoty, o cenných papieroch a investičných službách či novelu zákona o účtovníctve. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) predložil na rokovanie novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá má zadefinovať 13. dôchodok ako novú dôchodkovú dávku.



Vládny kabinet tiež navrhuje, aby sa údaje o kandidátoch vo voľbách spracovávali pomocou elektronického registra. Elektronické spracovanie údajov z kandidátnych listín by malo pomôcť odstrániť chybovosť na zoznamoch zaregistrovaných kandidátov aj na hlasovacích lístkoch. Verejnosti sa má tiež uľahčiť prístup k údajom o kandidátoch, zverejňovať ich majú na jednom mieste, na webe ministerstva vnútra.



Zároveň sa bude zaoberať centrálnym informačným systémom štátnej služby. Ten by mal byť komplexne dobudovaný a upravený na základe samostatného zákona.