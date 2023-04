Vláda bude rokovať o jednorazovej dotácii pre nízkopríjmové domácnosti

Bratislava 26. apríla (TASR) – Nízkopríjmové domácnosti, ktoré vlani nedostali inflačnú pomoc, by mali mať nárok na jednorazovú dotáciu 100 eur. Zároveň môžu dostať niektoré rodiny so školopovinnými deťmi jednorazovú dotáciu 160 eur. Vyplýva to z novely nariadenia vlády SR z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, o ktorej má v stredu rokovať vláda.



Od 24. mája do 8. júna sa majú dočasne obnoviť kontroly na hraniciach SR s Rakúskom, Maďarskom, Poľskom a Českom a na medzinárodných letiskách. Dôvodom je zaistenie bezpečnosti počas konania konferencie Globsec 2023 Bratislava Forum a podujatia motocyklového klubu Hells Angels MC Slovakia – World Run 2023. Aj týmto materiálom sa bude zaoberať vláda.



Ministerstvo vnútra SR zdôrazňuje potrebu systémových riešení v oblasti ochrany archívnych dokumentov. Varuje pred rizikom nenahraditeľných strát archívnych dokumentov, čo z hľadiska kultúrnych hodnôt predstavuje pri ich fyzickom zániku nevyčísliteľnú škodu. Upozornilo na to v kontexte požiaru v Banskej Štiavnici, ktorý zasiahol aj Slovenský banský archív. V materiáli o stave archívov, ktorý má vziať vláda na vedomie, navrhuje 13 opatrení na zabránenie poškodenia archívnych dokumentov.



Vládny kabinet prerokuje aj návrh zahraničných stykov. Zaoberať sa bude aj návrhom riešenia havarijného stavu kvality ovzdušia v meste Jelšava. Tento materiál je však nesprístupňovaný.