Vláda bude dnes rokovať o modernizácii športovej infraštruktúry

Ministri budú rokovať aj o zavedení 100-eurového príspevku na nákup školských pomôcok pre prvákov či financiách určených pre Slovenské národné divadlo (SND).

Bratislava 12. júna (TASR) – Do roku 2021 by malo 21 miliónov eur pomôcť rozšíriť a zrekonštruovať futbalovú, hokejovú i atletickú infraštruktúru, zmodernizovať športovú strelnicu v Trnave a vybudovať univerzitné športové centrum. Ráta s tým návrh výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 až 2021 z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorým sa bude v stredu zaoberať vláda. Ministri budú rokovať aj o zavedení 100-eurového príspevku na nákup školských pomôcok pre prvákov či financiách určených pre Slovenské národné divadlo (SND).



Na podporu modernizácie futbalovej infraštruktúry je stanovená alokácia vo výške 7,5 milióna eur. Na zlepšenie hokejovej infraštruktúry budú vyčlenené dva milióny eur. Modernizácia sa výrazným spôsobom má dotknúť i atletických štadiónov, na tieto účely bude pre projekty s realizáciou do roku 2021 vyčlenených päť miliónov eur. Rozšírenie a modernizácia kapacít športovej strelnice Štrky v Trnave je zámerom ďalšieho projektu, na ktorý je vyčlenených 1,5 milióna eur. Na dobudovanie a modernizáciu športovej infraštruktúry sú alokované pre ostatné športy, ktoré združuje Slovenský olympijský a športový výbor, tri milióny eur. V plánoch je tiež vybudovanie univerzitného športového centra – viacúčelovej haly v areáli Ekonomickej univerzity v Bratislave. Na tento zámer sú podľa predkladacej správy vyčlenené dva milióny eur.



Kabinet by sa mal zaoberať aj poslaneckým návrhom zákona, ktorým sa zavádza 100-eurový príspevok na nákup školských potrieb pre deti nastupujúce do prvého ročníka základných škôl. Cieľom novely zákona je podľa poslancov zavedenie jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa, ktoré predstavuje adresnú, priamu finančnú podporu štátu rodičom detí, ktoré nastúpia do prvého ročníka základnej školy.



Vláda bude rokovať aj o zmene účelového využitia prostriedkov vo výške 954.367,34 eura na návrh ministerstva kultúry. SND by malo využiť nevyčerpané kapitálové výdavky, pôvodne určené na rekonštrukciu historickej budovy, na nákup novej techniky a modernizáciu riadiaceho systému javiskových zariadení.



Materiál z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu hovorí o tom, že prednostne by sa malo pristupovať k zmluvám slúžiacim k zabezpečeniu produktov a služieb súvisiacich so zabezpečením licenčného pokrytia informačno-komunikačných technológií (IKT). Uložením tejto povinnosti sa má zabezpečiť transparentný, jednoduchý a finančne výhodný prístup k centrálnemu licenčnému pokrytiu IKT.



Vládny kabinet by sa mal zaoberať aj hodnotením účinnosti opatrení na bezpečnosť cestnej premávky za rok 2018. Podľa neho možno minulý rok z hľadiska znižovania celkového počtu dopravných nehôd a počtu usmrtených osôb pri dopravných nehodách považovať za úspešný. V oboch kategóriách došlo k poklesu počtu v porovnaní s predchádzajúcim rokom.