Vláda bude rokovať o zvýšení úhrad za ťažbu zlata

Bratislava 12. augusta (TASR) - Príplatok k prídavku na dieťa a opakovaný príspevok náhradnému rodičovi by sa mohli v auguste jednorazovo zvýšia o 100 eur. Rovnakú sumu by mohli dostať aj náhradní rodičia, ktorí namajú nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi. Vyplýva to z nariadenia o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, o ktorom bude v stredu rokovať vláda.



Kabinet Ľudovíta Ódora sa bude venovať aj nariadeniu, ktoré by malo štátu priniesť vyššie platby za ťažbu nerastov s obsahom zlata a striebra. Od začiatku budúceho roka by ťažobné spoločnosti, ktoré dobývajú rudy s prímesou zlata a striebra mali v prípade schválenia nariadenia platiť štátu za vyťažené nerasty viac. Navrhovaná legislatíva rozširuje povinnosť platiť zvýšenú sadzbu vo výške 5 % aj za zmesi nerastov s podielom týchto drahých kovov. Ostatné rudy, z ktorých je možné vyrábať kovy sú zaťažené sadzbou 2 %.



Ďalšími bodmi rokovania budú okrem iného aj schválenie zámeru Ministerstva obrany SR obstarať ľahké taktické viacúčelové vozidlá 4x4, návrh zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky či návrh na prijatie opatrení na realizáciu Akčného plánu v rámci Prehĺbeného dialógu medzi Slovenskou republikou a Nemeckou spolkovou republikou na roky 2023 – 2025.