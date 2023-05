Vláda bude rokovať o späťvzatí zákona o fiduciárnom vyhlásení

Bratislava 24. mája (TASR) - Poskytovanie príspevku za ubytovanie odídencov by sa malo predĺžiť do konca roka, rokovať má o tom v stredu vládny kabinet. Výška príspevku za poskytnuté ubytovanie sa zmeniť nemá. Okrem toho by mala vláda rozhodovať aj o späťvzatí vládneho návrhu o fiduciárnom vyhlásení, ktorý mal riešiť životné situácie nezosobášených párov.



Dôvodom je, že nie je adekvátnym a plnohodnotným riešením pre LGBTI+ komunitu. "Z pohľadu občianskej spoločnosti a jej reakcií v rámci legislatívneho procesu nesie problematika fiduciárneho vyhlásenia náboj kontroverzie, pretože na jednej strane zaznievajú hlasy, že ide o nedostatočnú právnu reguláciu a na strane druhej je fiduciárne vyhlásenie spochybňované z dôvodu relativizácie rodinnoprávnych vzťahov," skonštatovalo ministerstvo spravodlivosti s tým, že to nepovedie k akceptovaniu právnej úpravy.



V poradí štvrtý akčný plán slovensko-francúzskeho strategického partnerstva na roky 2023 - 2027 sa opiera o zhodné pozície oboch štátov vo viacerých oblastiach, rozhodujúcich o budúcom smerovaní Európskej únie, predovšetkým jej sociálnej dimenzie, obrany, hospodárskej, ekologickej a energetickej činnosti. Aj o tomto návrhu dokumentu z dielne Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR bude v stredu rokovať nový vládny kabinet.



Úloha pre agroministra z roku 2016, aby zvýšil protieróznu a protipovodňovú ochranu lesných pozemkov v okrese Kežmarok, ktoré sú v správe štátnych organizácií lesného hospodárstva, by sa mala po rozhodnutí vlády zrušiť.



Národná stratégia duševného vlastníctva zohľadňuje už aj Plán obnovy a odolnosti SR. Vyplýva to z predkladacej správy k materiálu z dielne Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR, o ktorom sa bude v stredu rokovať.



Vláda bude rozhodovať aj o viacerých personálnych zmenách. Novým štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR sa od pondelka (29. 5.) má stať Peter Mišík. K zmenám má dôjsť aj na pozíciách generálnych tajomníkov služobných úradov Ministerstva spravodlivosti SR a Ministerstva životného prostredia SR i Protimonopolného úradu SR.



Predseda vlády SR Ľudovít Ódor sa v stredu presunie na zahraničnú pracovnú cestu do nemeckého Frankfurtu nad Mohanom. Zúčastní sa slávnostnej večere pri príležitosti 25. výročia vzniku Európskej centrálnej banky.