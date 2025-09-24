< sekcia Ekonomika
Vláda bude rokovať v Borši o problémoch okresov Rožňava a Trebišov
Ministri by mali takisto rokovať o novele zákona o dani z pridanej hodnoty, na základe ktorej by od začiatku roka 2027 mali mať firmy na Slovensku povinnosť vyhotovovať elektronické faktúry.
Autor TASR
Bratislava 24. septembra (TASR) - Vládny kabinet by mal v stredu prerokovať na svojom výjazdovom rokovaní v Borši najmä analýzu sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Rožňava a Trebišov s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti.
Z návrhu novely zákona o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov predloženým rezortom hospodárstva, ktorý by v stredu mala schváliť vláda, vyplýva, že kompetencie v oblasti drogových prekurzorov sa majú od januára 2026 presunúť z Ministerstva hospodárstva SR na Ministerstvo zdravotníctva SR.
Všetci predávajúci majú mať od budúceho roka povinnosť umožniť kupujúcim platiť bezhotovostne. Konkrétny spôsob si určí predávajúci sám podľa charakteru predajného miesta. Jednou z možností bude aj forma QR kódu cez bankovú aplikáciu. Vyplýva to z návrhu nového zákona o evidencii tržieb z dielne Ministerstva financií (MF) SR.
Vláda by mala prerokovať aj novelu zákona o bankách. Odolnosť bankového sektora v SR by sa transpozíciou európskej smernice mala posilniť. Dôvodom predloženia návrhu zákona je podľa MF transpozícia európskej smernice, ktorá sa týka najmä právomoci v oblasti dohľadu, sankcií, pobočiek z tretích krajín a environmentálnych a sociálnych rizík a rizík v oblasti správy a riadenia (smernica CRD VI).
Nepoľnohospodárske výrobky, ako sú remeselné či priemyselné výrobky, budú môcť od decembra tohto roka získať ochranu označení pôvodu výrobkov a ich zemepisných označení na úrovni EÚ. Doposiaľ túto ochranu mali len na národnej úrovni, táto zmena súvisí s realizáciou nariadení EÚ, ktoré majú vstúpiť do platnosti od 1. decembra 2025. Vyplýva to z návrhu zákona o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov, ktorý predložil na rokovanie vlády Úrad priemyselného vlastníctva SR, a tá by ho mala schváliť.
Očkovanie by malo od októbra patriť medzi certifikované činnosti farmaceutov. Vyplýva to z úpravy nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, ktorú by mala schvaľovať vláda.
