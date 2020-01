Vláda bude schvaľovať predaj administratívnej budovy v správe Lesov SR

Bratislava 14. januára (TASR) - Vláda SR by mala na svojom stredajšom (15. 1.) rokovaní schváliť materiál "Návrh na povolenie výnimky podľa zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby pre štátny podnik Lesy SR", ktorý predložil minister hospodárstva SR na základe žiadosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Povolenie výnimky sa týka odplatného prevodu majetku vo vlastníctve štátu, v správe štátneho podniku Lesy SR, v prospech spoločnosti Hyperionit z Košíc.



Generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR rozhodol o prebytočnosti majetku označeného ako "Administratívna budova VS" pre ďalšiu činnosť štátneho podniku a súhlasil s prevodom tohto majetku víťaznému záujemcovi z obchodnej verejnej súťaže (OVS). Predávaný majetok tvorí 6 pozemkov, s celkovou rozlohou 2498 štvorcových metrov, na ktorých sú postavené tri stavby vyžadujúce zásadnú prestavbu a rekonštrukciu. Nehnuteľnosť od roku 2010 dlhodobo neplní svoj účel, je nevyužívaná, neprenajatá a vplyvom absencie údržby intenzívne chátra.



Predmetom odplatného prevodu je nehnuteľný majetok "Administratívna budova VS" v celkovej zostatkovej účtovnej hodnote, 184.590,46 eura podľa stavu k 31. decembru 2018. Všeobecná hodnota majetku stanovená na základe znaleckého posudku predstavuje výšku 705.839,36 eura.



Na uskutočnenie odplatného prevodu uvedeného majetku bola vyhlásená v roku 2018 OVS, pričom jediným kritériom vyhodnotenia OVS bola najvyššia ponúkaná cena. Na základe vyhodnotenia doručených ponúk bola ako víťazná ponuka prijatá najvyššia cenová ponuka spoločnosti Hyperionit, s návrhom kúpnej ceny vo výške 870.000 eur.



Predaj nehnuteľnosti nebude mať negatívny dosah na hospodársku situáciu štátneho podniku, naopak, štátny podnik získa finančné prostriedky, ktoré použije na ďalšie majetkovoprávne usporiadanie majetku v jeho správe, na pokrytie prevádzkových (režijných) nákladov, na opravy a údržbu iných stavieb, ako aj na budúce investičné projekty do stavieb, infraštruktúry a informatizácie štátneho podniku.