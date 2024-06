Vláda bude v stredu rokovať aj o revízii plánu obnovy a odolnosti

Bratislava 24. júna (TASR) - Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) odporúča po technických rokovaniach s Európskou komisiou (EK) oddialiť revíziu plánu obnovy. Vyplýva to z aktualizovanej Správy o pokroku v implementácii plánu obnovy, ktorú na stredajšie (26. 7.) rokovanie vlády predložil podpredseda vlády Peter Kmec (Hlas-SD).



"NIKA bude aj naďalej aktívne konzultovať revízne návrhy s jednotlivými vykonávateľmi tak, aby bola pripravená na otvorenie prípadnej revízie. Zároveň je však potrebné nepoľavovať v implementácii opatrení, aby sa zabezpečilo plnenie míľnikov a cieľov a predkladanie jednotlivých žiadostí o platbu," uvádza sa v správe.



NIKA aktuálne identifikuje opatrenia, v rámci ktorých hrozí riziko, že ich nebude možné zrealizovať alebo budú realizované len v malej miere. Aby sa predišlo strate časti finančnej alokácie, je podľa nej potrebné, aby boli čo najskôr identifikované náhradné opatrenia, ktoré je možné zrealizovať do polovice roka 2026.



"Aby bolo možné tieto opatrenia zahrnúť pri prípadnej revízii do plánu obnovy a súčasne aby boli včas splnené ciele týchto opatrení, je potrebné čo najskôr začať aj s ich samotnou implementáciou. Na to je však potrebné v úvodnej fáze alokovať prostriedky štátneho rozpočtu," dodala autorita.



Prípadné okamžité finančné škody spôsobené nesplnením alebo zvrátením míľnika budú podľa NIKA zúčtované v rámci jednotlivých žiadostí o platbu a vytvoria tak okamžitý tlak na štátny rozpočet.



Z materiálu taktiež vyplýva, že implementácia reforiem v rámci cyklu Európskeho semestra a reformy a investície plánu obnovy sú kľúčovým cieľom, voči ktorému EK nastavuje nový celoeurópsky fiškálny rámec. "Plnenie a nezvrátenie vybraných reforiem a investícii plánov obnovy a Európskeho semestra je v tomto ohľade smerodajné pre dĺžku doby ozdravovania verejných financií členských štátov," uvádza sa v správe.