Vláda bude v stredu rokovať o dani zo sladených nápojov

Bratislava 22. mája (TASR) - Sladené balené vody, ochutené sýtené nápoje, ľadové čaje, džúsy, ale napríklad aj nealkoholické pivo a víno s obsahom alkoholu nepresahujúcim 0,5 % budú od začiatku budúceho roka podliehať novej dani. Vyplýva to z návrhu zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov, o ktorom bude v stredu rokovať vláda. Kabinet pod vedením ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) by mal schváliť aj novelu zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.



Zmeny, ktoré mali zjednodušiť výkon zaručenej konverzie v rámci zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), by mali platiť až od októbra 2026. S dvojročným posunom oproti pôvodnému legislatívnemu plánu ráta návrh novely zákona z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorý je takisto na programe stredajšieho rokovania.



Ministri sa budú venovať aj hospodárskym výsledkom a strategickým zámerom Sociálnej poisťovne či zmene štatútu Rady vlády SR pre protidrogovú politiku. Podľa neho by sa mal po novom stať jej súčasťou aj minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nominant SNS).



Viaceré návrhy na rokovanie vlády predložilo aj ministerstvo zdravotníctva. Novelizovať by sa mal napríklad zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, vláda bude rozhodovať aj o novele nariadenia o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.