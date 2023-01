Vláda by mala na Európsky dvor audítorov nominovať M. Klusa

Bratislava 30. januára (TASR) - Bývalý štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Martin Klus by sa mal stať kandidátom SR na člena Európskeho dvora audítorov (EDA). Vyplýva to z návrhu nominácie, ktorý na utorkové (31.1.) rokovanie vlády predkladá Ministerstvo financií (MF) SR.



Klus podľa rezortu spĺňa požiadavku nezávislej a osobitne kvalifikovanej osobnosti na tento post, vzhľadom na jeho skúsenosti zo zastávania vysokých štátnych funkcií, predovšetkým ako štátneho tajomníka. "Počas svojho pôsobenia v tejto funkcii mal v pôsobnosti európske záležitosti vrátane výdavkovej stránky rozpočtu EÚ a koordináciu európskych politík naprieč ministerstvami SR, a zároveň aj prípravu agendy premiéra na Európsku radu," vysvetlilo ministerstvo.



Rezort financií pripomenul, že počas pôsobenia vo funkcii bol Klus zodpovedný aj za prípravu a koordináciu pozície SR na Európsku radu pri schvaľovaní viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021 až 2027, ako aj pri schvaľovaní nástroja Next Generation EU, z ktorého sú financované národné plány obnovy a odolnosti.



Klus v minulosti pôsobil tiež na pozícii podpredsedu Výboru pre európske záležitosti Národnej rady (NR) SR, pričom v tejto pozícii sa aktívne venoval aj agende EDA, dodalo ministerstvo.