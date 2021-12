Vláda by mala rozhodnúť o odklade poistného

Bratislava 22. decembra (TASR) – Vláda sa má na stredajšom zasadnutí zaoberať obnovením pandemickej pomoci 3B pre podniky s maximálne 49 zamestnancami a s poklesom tržieb aspoň 40 %. Výška príspevku na zamestnanca bude variabilná podľa poklesu tržieb a má byť od 450 do 810 eur.



Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny predložil tiež návrh na ďalší odklad odvedenia poistného pre samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ, a to za obdobie december 2021 - 31. december 2024.



Vláda by mala rokovať aj o schválení štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť a produktivitu z dielne Ministerstva hospodárstva SR. Rada má najmä zabezpečovať hodnotenie materiálov predkladaných na rokovanie vlády, zodpovedať za politiku lepšej regulácie a dohliadať na znižovanie regulačnej záťaže. Predloženým dokumentom sa zároveň ruší Rada vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií.



Riaditeľov i vedúcich zamestnancov kultúrno-osvetových zariadení majú vyberať prostredníctvom výberového konania na päťročné funkčné obdobie, počas mandátu ich pritom nebudú môcť zriaďovatelia odvolať bez udania dôvodu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o kultúrno-osvetovej činnosti, ktorým sa má v stredu tiež vláda zaoberať. Legislatívnou úpravou sa má tiež pod celoslovenské kultúrno-osvetové zariadenia presunúť celá gescia a financovanie celoštátneho systému postupových súťaží a prehliadok v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby.



Vláda sa bude zaoberať aj témou valorizácie odmien za prácu obvinených a odsúdených. V prípade valorizácie by zvýšenie malo reagovať na medziročný nárast minimálnej mzdy, v hre je však i možnosť, že sa z dôvodu konsolidácie verejných financií odmeny v roku 2022 valorizovať nebudú.