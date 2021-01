Vláda by mohla upustiť od ukladania daňových sankcií

Bratislava 27. januára (TASR) – Vláda by mala mať novú kompetenciu. Bude môcť upustiť od ukladania daňových sankcií za podmienok a v rozsahu, v akom určí vo svojom nariadení. Vyplýva to z novely zákona o správe daní z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú v stredu posunulo plénum Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Poslanci o návrhu zákona rokujú v skrátenom legislatívnom konaní.



Rezort financií v materiáli skonštatoval, že návrh zákona sa vypracováva nadväzne na zhoršujúcu sa situáciu, ktorá vznikla v súvislosti s pandémiou spôsobenou ochorením COVID-19. Zhoršujúcou sa situáciou okolo pandémie odôvodnil aj naliehavosť prijatia návrhu zákona. Skrátené legislatívne konanie parlamentu navrhuje na ochranu hospodárskych záujmov SR.



Úprava sa podľa dôvodovej správy navrhuje preto, aby vláda mohla nariadením určiť podmienky nielen pre zánik daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii, ale aj podmienky, kedy možno upustiť od vyrubenia sankcie. "Táto kompetencia umožní vláde SR operatívne reagovať a riešiť vzniknuté mimoriadne situácie v prípade potreby," dodalo MF.



Rezort financií priblížil, že úprava sa dá uplatniť na všetky druhy sankcií vo vzťahu ku všetkým daniam. Takéto nariadenie sa pritom bude môcť uplatniť aj na porušenia, ktoré nastali pred účinnosťou tejto úpravy.