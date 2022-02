Aliancia: Vláda by mala vytvoriť energetický kompenzačný fond

Bratislava 16. februára (TASR) - Vláda ekonomickú krízu rieši tak ako celú pandémiu - chaoticky, neskoro, neefektívne a neadresne. Uviedli to na tlačovej konferencii predstavitelia mimoparlamentnej strany Aliancia - predseda Krisztián Forró, predseda republikovej rady László Sólymos a podpredseda Mózes Szabolcs. Strana podľa nich navrhovanou dvojpilierovou pomocou reaguje na neúnosnú situáciu v súvislosti s enormným nárastom ceny energií.



O prvý pilier záchranného balíka Aliancie by sa mohli oprieť najzraniteľnejšie osoby, a to seniori, rodiny s nízkymi príjmami, sociálne odkázaní a študenti. Vláda by pre túto cieľovú skupinu podľa odborníkov strany mala vytvoriť energetický kompenzačný fond, z ktorého by najpostihnutejším osobám preplácala vzniknutý rozdiel medzi pôvodnou cenou a vyššou cenou za plyn a elektrinu.



Z druhého piliera by štát podľa strany mal poskytnúť adresnú pomoc podnikateľom. Mikro- a malé firmy by svoje výdavky za energiu mohli vykázať dvakrát, čím by výrazným spôsobom dokázali znížiť výšku svojich daní. Inými slovami, firmy by si mohli uplatniť 200-percentný superodpočet.



Firmy v pilieri adresnej pomoci by sa podľa návrhov strany mohli uchádzať aj o dotáciu z rozdielu pred a po zdražení, pričom by výška tejto dotácie mohla dosiahnuť až 25 % z rozdielu týchto dvoch cien.