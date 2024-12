Vláda: Cena plynu pre domácnosti sa v budúcom roku nezmení

Bratislava 13. decembra (TASR) - Cena plynu pre domácnosti a cena plynu a elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov zostane v budúcom roku na úrovni roka 2024. Vyplýva to z nariadenia, ktoré v piatok schválila vláda.



"Obsahom návrhu nariadenia vlády je zastropovanie cien dodávky plynu pre odberateľov plynu v domácnosti a cien dodávky elektriny a plynu pre vybraných zraniteľných odberateľov na rok 2025, a to na úrovni roka 2024," uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR v schválenom materiáli.



Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) zároveň schválil nariadenia, ktorými sa zastropujú výšky taríf za prístup do distribučnej siete, tarify za distribúciu plynu a tarify za krytie strát pri distribúcii plynu pre rok 2025. Súčasťou prijatých nariadení je aj spôsob kompenzácie rozdielu ceny určenej regulačným úradom a ceny zastropovanej nariadením vlády dodávateľom. Podľa aktuálneho znenia nariadení sa zaráta do kompenzácií aj preplatok z kompenzácií z roku 2024.