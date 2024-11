Vláda: Cena silovej elektriny pre domácnosti sa v budúcom roku nezvýši

Bratislava 20. novembra (TASR) - Cena silovej elektriny pre domácnosti zostane v budúcom roku približne v rovnakej výške ako v súčasnosti, a to na úrovni 61 eur za megawatthodinu (MWh). Vyplýva to zo všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ) na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny pre domácnosti v Slovenskej republike v roku 2025, ktorý v stredu schválila vláda.



"VHZ tkvie predovšetkým v zabezpečení ceny dodávok elektriny a spočíva vo výrobe a ponuke na predaj elektriny výrobcom Slovenské elektrárne (SE). VHZ nadväzuje na Memorandum o porozumení o implementácii mimoriadnych opatrení na elimináciu dôsledkov nárastu cien elektrickej energie na vybrané skupiny odberateľov," uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR v schválenom materiáli.



Slovenské elektrárne majú podľa VHZ dodať v budúcom roku pre domácnosti elektrinu vyrábanú z jadrových zdrojov za určenú cenu 61 eur/MWh v objeme šesť terawatthodín (TWh). VHZ nadväzuje na Memorandum o porozumení o implementácii mimoriadnych opatrení na elimináciu dôsledkov nárastu cien elektrickej energie na vybrané skupiny odberateľov medzi Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom financií SR a Slovak Power Holding.



Množstvo 6,0 TWh predstavuje predpokladanú spotrebu domácností v roku 2025, vychádzajúc z údajov o spotrebe domácností v roku 2023, pričom 5,9 TWh bude vyhradených pre dodávateľov vykonávajúcich činnosť dodávky elektriny pre domácnosti na konci októbra 2024 a 0,1 TWh bude vyhradených pre možných nových dodávateľov elektriny pre domácnosti a prípadného navýšeného odoberaného množstva oproti množstvu stanovenému podľa stavu k 31. decembru 2023 za kalendárny rok 2023. Rozdelenie množstva elektriny pre jednotlivých dodávateľov stanoví spoločnosť OKTE.



Na rozdiel od predchádzajúcej schémy nebudú oprávnení dodávatelia povinní zúčastniť sa na nej, bude im poskytnutý iba produkt baseload, pričom diagram dodávky si budú musieť zabezpečovať na trhu, a to priamo zo strany SE. Zo schémy je tak odstránená úloha spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel ako sprostredkovateľa.