< sekcia Ekonomika
Vláda: Cenový vývoj potravín v SR sa na konci roka 2025 upokojil
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 17. marca (TASR) - Na konci roka 2025 sa cenový vývoj potravín na Slovensku upokojil. Potraviny patrili medzi najstabilnejšie položky spotrebného koša a rast ich cien bol miernejší než v predchádzajúcich rokoch, čo zmiernilo tlak na rozpočty domácností. V januári 2026 sa však tempo rastu cien potravín mierne zrýchlilo, čo súviselo najmä so sezónnymi faktormi, s vyššími nákladmi na suroviny. Napriek tomuto zrýchleniu zostáva celkový obraz trhu stabilný a potravinová dostupnosť nie je ohrozená. Vyplýva to z analýzy cenového vývoja základných druhov potravín z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú v utorok vzala na vedomie vláda.
V sledovanom období november 2025 až január 2026 dosiahla priemerná celková inflácia za rok 2025 úroveň 4 %, pričom priemerná potravinová inflácia predstavovala 1,8 %. K januáru 2026 sa medziročná celková inflácia udržala na úrovni 4 %, zatiaľ čo tempo rastu cien potravín sa zrýchlilo na 3 %.
V medzimesačnom porovnaní cien k januáru 2026 sme zaznamenali najvýraznejší rast v kategórii osviežujúcich nápojov o 9,9 %, ovocia a orechov o 9,4 %, nasledovaný kategóriou zeleniny, zemiakov a strukovín o 7,1 %. Ceny cukru a cukroviniek vzrástli o 4 %, nealkoholických nápojov o 3,8 % a čaju o 3,7 %, čo odráža sezónne vplyvy a vyššie náklady na suroviny. Miernejší rast sa zaznamenal pri kakaových nápojoch o 1,6 %, rybách o 1,5 % a obilninách o 1,5 %. Pokles cien sa prejavil pri olejoch a tukoch o 0,9 %, ako aj pri mäse o 0,2 % a káve o 0,2 %, čo súviselo s korekciou cien po predchádzajúcom zdražovaní.
V medziročnom porovnaní januára 2026 s novembrom 2025 najviac zdraželi káva a náhrada kávy o 19,3 %, nasledované osviežujúcimi nápojmi o 14,1 % a nealkoholickými nápojmi o 13,7 %. Vyšší rast sa prejavil aj pri ostatných nealkoholických nápojoch o 12,6 %, ovocných a zeleninových šťavách o 9,3 % a čaji o 6,7 %, zatiaľ čo obilniny stúpli o 5,4 % a mliečne výrobky a vajcia o 5,3 %. Miernejší rast zaznamenali ovocie a orechy o 4,1 %, voda o 2,7 %, cukrovinky o 2,6 % a zelenina o 1,3 %. Minimálne zvýšenie cien bolo pri mäse a rybách zhodne o 0,7 %, pričom oleje a tuky klesli o 0,4 %.
„Cenový vývoj v období november 2025 až január 2026 potvrdzuje rozdielnu dynamiku naprieč potravinovými kategóriami, od stabilných cien pečiva až po výrazný rast cien hovädzieho mäsa o 9,8 %. Naopak, ceny masla pokračovali v klesajúcom trende o 2,6 %, jabĺk o 4 % a ceny zemiakov o 0,4 %. Pozorované zmeny naznačujú, že vývoj cien je v rozhodujúcej miere determinovaný trhovými a sezónnymi faktormi, pričom efekt zníženej sadzby DPH sa prejavuje nerovnomerne naprieč komoditami,“ dodalo MF SR analýze.
