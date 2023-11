Vláda chce dotovať ceny energií a rozvíjať jadrové zdroje

Bratislava 13. novembra (TASR) – Vláda premiéra Roberta Fica (Smer-SD) bude pokračovať v dotáciách cien energií, no zároveň chce legislatívne upraviť definovanie energeticky zraniteľných odberateľov, ktorí budú túto pomoc najviac potrebovať. K stabilite cien má prispieť aj využitie všetkých nástrojov na zníženie poplatkov, ktoré vstupujú do koncových cien energií. V dlhodobom horizonte sa chce vláda sústrediť na dostavbu 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce i na prípravu výstavby nových jadrových zdrojov. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády (PVV), ktoré v pondelok schválil kabinet.," uviedol kabinet v PVV. Zmeny sa dotknú aj Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). "," píše sa v PVV. Riadny výkon regulačných činností musí mať prednosť pred sanovaním dopadov.Vláda tiež považuje za nevyhnutné posilniť úlohu štátu v strategických energetických podnikoch a v podnikoch, ktoré sú súčasťou kritickej infraštruktúry tak, aby bolo možné tlmiť negatívne vplyvy energetickej nestability na domácnosti, zamestnávateľov a verejnú infraštruktúru.Ficov kabinet sa prihlásil k doterajšiemu energetickému mixu založenému na jadrovom zdroji a obnoviteľných zdrojoch energie. Podporovať bude aj využívanie zemného plynu ako dôležitého energetického nosiča, umožňujúceho tranzíciu smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu. Vláda vníma aj hrozbu zastavenia prepravy plynu z Ruska a potrebu zabezpečenia diverzifikácie prepravných trás s dôrazom na rozvoj a spoluprácu pri výstavbe LNG terminálov.V horizonte 25 – 30 rokov vláda očakáva výrazné zvýšenie spotreby elektrickej energie, preto sa chce venovať vytvoreniu podmienok na dostavbu 4. bloku v Mochovciach, príprave výstavby nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice aj posilneniu výskumu, vývoja a medzinárodnej spolupráce v oblasti využitia malých modulárnych reaktorov na Slovensku.Do PVV sa dostala aj podpora výstavby nových obnoviteľných zdrojov, akumulácia energie, modernizácia existujúcich vodných elektrární, ale aj rozvoj a posilnenie elektrizačnej prenosovej sústavy, vedení a distribučných sústav v hlavných uzlových bodoch.