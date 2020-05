Vláda chce predĺžiť projekt podpory udržania zamestnanosti

Bratislava 20. mája (TASR) – Vláda chce predĺžiť obdobie realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu či výnimočného stavu. Vládny kabinet to odsúhlasil na svojom stredajšom rokovaní. Štát bude teda aj naďalej poskytovať finančné kompenzácie zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) zasiahnutých koronakrízou. Obdobie realizácie projektu „Prvá pomoc“ vláda predĺžila na mesiac jún a júl, a to za rovnakých podmienok.



„Aj napriek pozitívnemu vývoju epidemiologickej situácie na Slovensku a postupnému uvoľňovaniu opatrení zavedených v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, negatívne dosahy tejto situácie na spoločnosť, zamestnanosť, trh práce a s tým súvisiace dosahy na existenciu pracovných miest, resp. potrebu udržania pracovných miest, naďalej vážne pretrvávajú,“ upozornila vláda v materiáli z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Samotný projekt „Prvá pomoc“ sa začal realizovať 6. apríla. Keďže do 15. mája mohli žiadatelia predkladať žiadosti za marec, definitívne vyhodnotenie prvej pomoci za marec bude mať rezort práce, sociálnych vecí a rodiny k dispozícii 27. mája. „Aktuálne je ešte vo vybavovaní 24.001 žiadostí, ktoré buď žiadatelia dopĺňajú (v rámci päťdňovej lehoty), alebo sú duplicitné,“ dodal rezort v materiáli.



Predĺženie obdobia poskytovania finančnej pomoci aj počas mesiacov jún a júl podľa informácií z materiálu nepredstavuje dodatočné navýšenie finančných prostriedkov. Očakávané výdavky na podporu udržania zamestnanosti sa podľa rezortu zmestia do schváleného finančného limitu 1,3825 miliardy eur.