Vláda chce šetriť, kompenzácie pre dodávateľov energií by mali znížiť

Bratislava 13. septembra (TASR) - Kompenzácie štátu dodávateľom energií by sa mali znížiť. Vyplýva to z nariadenia o stanovení maximálnej ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov, ktoré v stredu schválila vláda. Štát doteraz kompenzoval dodávateľom rozdiel medzi zastropovanou cenou energií pre regulovaných odberateľov a cenou stanovenou Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Nariadenie mení spôsob výpočtu tak, že viac zohľadňuje aktuálne nižšie ceny energií na trhoch.



"Predloženým návrhom nariadenia sa zvyšuje efektívnosť vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu na kompenzácie," uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v predkladacej správe k schválenému nariadeniu. Výrazne nižšiu dotáciu by mali dodávatelia plynu dostať za odberateľov, ktorí podpísali zmluvu o odbere v tomto roku. Maximálna výška kompenzovanej ceny plynu by v tomto prípade nemala byť vyššia ako súčet 1,1-násobku priemernej spotovej ceny plynu za daný mesiac na burze EEX (European Energy Exchange) a primeraného zisku vo výške tri eurá za megawatthodinu (MWh).



Nižšie aktuálne ceny plynu na trhu by sa mali zohľadniť aj u ostatných regulovaných odberateľov. V tomto prípade by mala maximálna cena plynu klesnúť iba mierne, keď 90 % maximálnej ceny zostane zachovaných podľa rozhodnutia ÚRSO a zvyšných 10 % bude vyrátaných podľa priemeru cien v 1. štvrťroku. Aj v tomto prípade majú dodávatelia nárok na pomernú časť zo zisku tri eurá/MWh.



Nariadenie ráta aj s možnosťou, že by takto vyrátané ceny a z nich vyplývajúce kompenzácie boli nižšie reálne ako náklady dodávateľov. V takom prípade môže dodávateľ dostať kompenzáciu na základe nákladov preukázaných znaleckým posudkom alebo posudkom audítora alebo audítorskej spoločnosti, ale maximálne do výšky rozdielu medzi regulovanými cenami stanovenými cenovými rozhodnutiami ÚRSO a cenami zastropovanými nariadeniami vlády.