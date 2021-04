Vláda chce umožniť správcom investovať aj do nájomných bytov

Bratislava 28. apríla (TASR) – Vládny kabinet Eduarda Hegera (OĽANO) bude presadzovať umožnenie správcovským spoločnostiam investovať aj do fondov, ktoré investujú do výstavby nájomných bytov. Uvádza to garnitúra vo svojom aktuálnom Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2021 – 2024 v kapitole Ochrana pracovných miest a zabezpečenie sociálnych istôt.



V kapitole týkajúcej sa dopravy a výstavby vláda pripomenula aj svoju prioritu predložiť do Národnej rady (NR) SR na schválenie nové stavebné predpisy zodpovedajúce potrebám 21. storočia. Ako v minulosti uviedol jeden z lídrov strán v koalícii Boris Kollár (Sme rodina), je to jeden z predpokladov pre začatie výstavby nájomných bytov.



Kabinet doplnil, že dostupnosť bývania považuje za jeden z hlavných pilierov sociálnej politiky štátu. "Vláda SR bude podporovať prístup k adekvátnemu bývaniu pre všetkých občanov SR s cieľom vytvorenia podmienok na dôstojný život každého, najmä sociálne zraniteľných skupín obyvateľstva, mladých rodín a skupín obyvateľstva vo vybraných profesiách," uvádza sa v programe. Prioritou teda ostáva rozvinutie efektívneho, funkčného modelu výstavby ekonomicky dostupného štátneho nájomného bývania.



"Vláda SR sa zaväzuje nájsť pre výstavbu štátnych nájomných bytov taký finančný a prevádzkový model, ktorý bude udržateľný a nebude zvyšovať deficit rozpočtu a dlh verejnej správy," dodal kabinet. V programe takisto nevynechali ani snahu o zapojenie súkromného sektora do výstavby nájomných bytov či vôľu o pasportizáciu štátnych nehnuteľností.



"Vláda SR na účely zrýchlenia výstavby veľkého počtu nájomných bytov zriadi centralizovaný stavebný úrad v gescii Ministerstva dopravy a výstavby SR," dodal kabinet. Na dosiahnutie spravodlivého a rovnovážneho postavenia prenajímateľa a nájomcu chce vláda pripraviť novú právnu úpravu nájomného vzťahu, ako aj primeranú ochranu oprávnených nárokov nájomníkov.