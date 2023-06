Vláda chce v doprave skvalitniť verejnú dopravu a obnoviť mosty

Bratislava 12. júna (TASR) - Hlavnými prioritami vlády v oblasti dopravy je zefektívniť verejnú osobnú dopravu, podporiť rast cestovného ruchu, ako aj nastaviť udržateľné a systémové financovanie dopravnej infraštruktúry. Tam patrí aj obnova mostov v kritickom stave. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády (PVV), ktoré v pondelok schválil kabinet premiéra Ľudovíta Ódora.



"Ak nezačneme naozaj seriózne obnovovať mosty, tak do desiatich rokov budeme mať možno 95 % mostov v šestke alebo sedmičke. Sedmička znamená zavretý," uviedol minister dopravy Pavol Lančarič v súvislosti so sedemstupňovým hodnotením stavebno-technického stavu mostov. Vláda sa taktiež bude zaoberať možnosťou legislatívnej úpravy v oblasti trvalo udržateľného a systémového financovania investícií do dopravnej infraštruktúry.



Vláda považuje za nevyhnutné zabezpečiť stabilné a dlhodobé financovanie prevádzky železníc, vyhodnotenie a pokračovanie reformy grafikonu, návrhy riešení meškajúcej výstavby a dôveryhodný investičný plán. Taktiež plánuje zaviesť cestovanie na jeden cestovný lístok všetkými prostriedkami verejnej osobnej dopravy a umožniť koordináciu jednotlivých druhov dopravy tak, aby na seba nadväzovali.



Vláda zároveň plánuje posilnenie cestovného ruchu. "Vytvoríme podmienky na zavedenie nových dopravných liniek s dôrazom na príjazdovú zahraničnú prepravu, čím sa vytvorí základ pre rozvoj cestovného ruchu na národnej, ale i regionálnej úrovni. Cieľom je dosiahnuť vyšší podiel zahraničnej klientely a rýchlejší rast príjmov z cestovného ruchu," uvádza sa v programovom vyhlásení.