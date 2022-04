Vláda chce viac zdaniť približne 100 bohatých firiem

Bratislava 21. apríla (TASR) - Zvýšené výdavky štátu na pomoc ľuďom so zdražovaním by malo z podstatnej časti zaplatiť zvýšenie daní pre 100 mimoriadne bohatých firiem. Zvyšovanie by sa naopak nemalo dotknúť dane z pridanej hodnoty (DPH), ani dane z príjmu zamestnancov či živnostníkov. Pri predstavovaní vládnych opatrení to vo štvrtok vyhlásil minister financií Igor Matovič (OĽANO).