Vláda chce využiť nevyčerpaný milión eur na priemyselné územia

Bratislava 23. augusta (TASR) - Konkurencieschopnosť SR v oblasti získavania nových investícií sa môže zlepšiť prostredníctvom nevyčerpaného milióna eur spoločnosti MH Invest. Financie sa využijú pri príprave priemyselných území bez známeho investora. Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR na využitie nevyčerpaných finančných prostriedkov spoločnosti MH Invest, ktorý v stredu schválila vláda.



"Touto stratégiou dokáže SR ponúknuť relevantné územia v takej fáze pripravenosti, ktorá zásadným spôsobom skracuje čas od rozhodnutia investora o umiestnení investície až po samotný začiatok výroby v novej lokalite. Tento čas je na základe skúseností MH SR a SARIO dnes jedným z najkritickejších faktorov pri rozhodovaní sa investorov," uvádza sa v materiáli.



S pripravenými územiami má byť Slovensko podľa rezortu hospodárstva schopné efektívnejšie smerovať investície do regiónov, ktoré by nemali toľko príležitostí na získanie investorov. MH SR predpokladá, že v roku 2024 začne výstavbu dvoch až štyroch nových priemyselných parkov. Návrh vlády sa tak snaží podporiť investície a priemyselný rozvoj na Slovensku prostredníctvom lepšej prípravy investičných lokalít a efektívnejšieho využitia finančných prostriedkov MH Invest.



Obdobnou stratégiou boli vybrané a už aj obsadené priemyselné parky napríklad v Rimavskej Sobote a Valalikoch. Teraz je plánovaná výstavba dvoch až štyroch nových priemyselných parkov v roku 2024, čo si vyžaduje analýzu štyroch potenciálnych území.



"Pri potrebe analyzovať štyri potenciálne územia v roku 2023 požaduje teda MH SR využitie nevyčerpaných finančných prostriedkov spoločnosti MH Invest v celkovej sume jedného milióna eur," uviedlo ministerstvo.



Finančné prostriedky sú z pôvodného účelu zabezpečenia realizácie strategického parku v Nitre, ktorý už nebude potrebný na tento účel. Jediným spoločníkom MH Invest je MH SR.