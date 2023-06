Vláda chce zlepšiť podnikateľské prostredie a nastaviť trh s energiami

Bratislava 12. júna (TASR) - Vláda odborníkov premiéra Ľudovíta Ódora vníma dobre fungujúce trhové mechanizmy a postupný prechod na znalostnú ekonomiku ako základ prosperity Slovenska. Chce zvyšovať transparentnosť podmienok na podnikanie pri znižujúcej sa administratívnej záťaži. Počas svojho štvormesačného pôsobenia chce nastaviť aj jasné pravidlá v oblasti trhu s elektrinou a plynom. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády, ktoré v pondelok schválil kabinet.



Medzi krátkodobé priority vláda zaradila zníženie neistoty na trhu s energiami. "Vláda prehodnotí nástroje na pomoc v boji s energetickou krízou pre podnikateľský sektor, domácnosti a verejnú správu bez zhoršovania stavu verejných financií," uvádza sa v programovom vyhlásení.



Vláda bude tiež pokračovať v napĺňaní míľnikov a záväzkov Slovenska vyplývajúcich z investičných zmlúv a chce napredovať v začatých investičných projektoch priemyselných parkov. Podpora investičných projektov sa má sústrediť do menej rozvinutých regiónov, pričom prednosť budú mať inovatívne projekty s vysokou pridanou hodnotou, prvkami digitalizácie alebo zelenej transformácie a vysokou mierou inteligentného priemyslu či podnikového výskumu.



V oblasti podpory podnikania vláda prijme nové kroky a aplikuje už pripravované opatrenia na zníženie byrokratickej záťaže podnikania. Zabezpečiť by mala aj nevyhnutné zmeny súvisiace s implementáciou ochrany pred neopodstatneným zvyšovaním administratívnej záťaže.



Pre novú vládu, ktorá príde po predčasných parlamentných voľbách, plánuje Ódorov kabinet pripraviť návrh opatrení a záväzkov ako podklad pre aktualizáciu Národného energetického a klimatického plánu (NECP). Súčasťou aktualizácie plánu budú aj alternatívy energetickej transformácie krajiny. To má zabezpečiť trvalú udržateľnosť, cenovú dostupnosť energií, konkurencieschopnosť priemyslu a podnikateľského sektora a zároveň dlhodobú bezpečnosť dodávok energií.



Jedným z dôležitých bodov programového vyhlásenia je aj navrhované obnovenie práva na uplatňovanie zásadných pripomienok v procese pripomienkového konania všetkým zástupcom podnikateľov, neziskových organizácií a odbornej verejnosti tak, ako to bolo pred septembrom 2022.