Vláda chce zlepšiť prístup detí v núdzi k vzdelaniu

Bratislava 5. februára (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR navrhuje opatrenia na zlepšenie podmienok života detí v núdzi a ich rodín. Ide najmä o bezplatný prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti či cenovo dostupnému a primeranému bývaniu. Vyplýva to z aktualizovaného návrhu Národného akčného plánu Európskej záruky pre deti v SR s výhľadom do roku 2030. MPSVR ho predložilo na vládu, ktorá ho v stredu schválila.



"Materiál reaguje na zložitú situáciu najviac ohrozených detí chudobou, sociálnym vylúčením či sociálno-ekonomickou depriváciou v oblastiach bývania, zdravej výživy, prístupu k vzdelaniu a prístupu k zdravotnej starostlivosti. Národný akčný plán Európskej záruky pre deti je komplexný materiál, ktorého víziou je prostredníctvom implementácie, monitorovania a hodnotenia zlepšovať podmienky života na Slovensku pre všetky deti, ktoré čelia neľahkým životným situáciám nie svojím zavinením," uviedlo ministerstvo v predkladacej správe.



Jedným z opatrení je zvýšiť mieru poskytovania formálneho vzdelávania a kapacít v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov, čím by sa podľa rezortu práce zlepšilo zosúladenie pracovného a súkromného života a podporila sa väčšia účasť žien na trhu práce. Znížiť by sa mohol aj počet mladých ľudí vo veku 15 až 29 rokov, ktorí nie sú zamestnaní a ani v procese vzdelávania či odbornej prípravy. Ďalším cieľom do roku 2030 je znížiť počet predčasne ukončených školských dochádzok a zvýšiť účasť na stredoškolskom vzdelávaní o päť percent. Rovnako by sa mohol znížiť aj počet detí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením o 21.000.



Všetky deti by mali mať prístup k bezplatnému vzdelaniu a školským aktivitám, základným službám zdravotnej starostlivosti, zdravej výžive a aspoň k jednému zdravému jedlu denne. Žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia môže pomôcť podľa rezortu práce aj zvýšenie objemu hodín, ktoré strávia v škole. Zároveň dotácia na stravu v materskej a základnej škole by mala prispieť k zdravým stravovacím návykom, ale aj finančne odbremeniť deti rodičov od platenia tejto položky. Pre rodiny s deťmi v núdzi by sa mala tiež zvýšiť dostupnosť primeraného bývania.



"Osoby a domácnosti ohrozené chudobou čelia častejším problémom s udržaním, respektíve získaním primeraného bývania. Takmer dve z piatich domácností ohrozených chudobou vynakladá viac ako 40 percent svojho čistého príjmu na výdavky spojené s bývaním. Znamená to, že skupiny obyvateľov s nižšími príjmami sú oveľa viac zaťažené výdavkami na bývanie a úhrada nákladov za bývanie ich neprimerane finančne zaťažuje. Pre tieto osoby preto musia existovať rôzne podporné mechanizmy, či už v podobe sociálneho bývania alebo iných," uzavrelo MPSVR.