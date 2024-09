Vláda chce zlepšiť rozvoj podmienok osôb so zdravotným postihnutím

Bratislava 4. septembra (TASR) - Vláda chce v nasledujúcich rokoch zlepšiť rozvoj životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím. Zvýšiť by sa mala dostupnosť dopravných prostriedkov a celkovej dopravnej infraštruktúry pre osoby so zdravotným postihnutím, sprístupniť kultúra a umenie či zlepšiť zdravotná starostlivosť. Vyplýva to z návrhu správy o plnení opatrení z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím za rok 2023, ktorú v stredu schválila vláda.



"Cieľom je vytvoriť optimálne podmienky pre implementáciu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím," uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.



Rezort práce spresnil, že do konca roka 2025 chce upraviť financovanie sociálnych služieb. Rozšíriť by sa tak mohli rehabilitačné služby a programy pre osoby so zdravotným postihnutím, upraviť kvalifikačné predpoklady pre výkon tlmočenia či prehodnotiť finančné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.



Do národného programu sú zapojené aj iné ministerstvá, ako napríklad Ministerstvo dopravy SR, ktoré má zvýšiť lepšiu dostupnosť dopravných prostriedkov a bezbariérových vozidiel verejnej osobnej dopravy či inštalovať digitálne informačné tabule s hlasovým oznamovaním na verejných miestach. Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR má zase vytvoriť dostupnejšie podmienky pre ľudí so zdravotným znevýhodnením v rámci cestovného ruchu a na športových podujatiach. Jedným z opatrení by malo byť aj vytváranie lepších podmienok pre zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím v cestovnom ruchu.



Z predloženého materiálu vyplýva, že Ministerstvo kultúry SR má v najbližších rokoch pre osoby so sluchovým a zrakovým postihnutím viac sprístupniť slovenské audiovizuálne diela a poskytnúť im bezbariérový vstup na kultúrne a umelecké podujatia. Ministerstvo zdravotníctva SR sa bude snažiť o zlepšenie celkovej zdravotnej starostlivosti, dostupnosti genetických a biochemických vyšetrení či vytvorenie registrov pacientov so zriedkavými chorobami s možnosťou prepojenia na európske registre.



Od septembra 2025 by malo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR zabezpečiť žiakom s ľahkým mentálnym postihnutím možnosť získať nižšie stredné vzdelanie. V rámci národného programu má Ministerstvo spravodlivosti SR vypracovať aj návrh novely antidiskriminačného zákona na základe zdravotného postihnutia osôb vo všetkých oblastiach života či predložiť zákon o rodine, kde rodič s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony nebude vylúčený z výkonu rodičovských práv a povinností, ale iba obmedzený v určitom rozsahu.