Vláda chce zmierniť podmienky k daňovému bonusu na vyživované dieťa

Bratislava 27. januára (TASR) – Vláda chce zmierniť podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa a pomôcť tak daňovníkom postihnutým ekonomickými opatreniami prijatými v rámci mimoriadnej situácie vyvolanej pandémiou nového koronavírusu. Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu odobril vládny kabinet a poslal ho na prerokovanie parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní. Súčasťou novinky má byť aj uplatnenie nákladov zamestnávateľov a SZČO, ktoré vynaložili na testovanie za daňové výdavky.



"Predkladaná úprava (zmiernenie podmienok pre uplatnenie daňového bonusu, pozn. TASR) sa dotkne daňovníkov, ktorí dosahujú príjmy zo závislej činnosti a ktorí z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu nového koronavírusu nemohli vykonávať svoju prácu a dosahovať príjmy," spresnil rezort v materiáli. Títo daňovníci dostali od štátu príspevky, ako pandemické nemocenské, ošetrovné, príspevky poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce či dotácie poskytované kultúrnej obci z rezortu kultúry. "Tieto príjmy sú v súčasnosti od dane z príjmov oslobodené, v dôsledku čoho nevstupujú do zdaniteľných príjmov daňovníka, pričom výška zdaniteľných príjmov daňovníka je jednou z podmienok rozhodujúcich pre uplatnenie nároku na daňový bonus na dieťa, a preto v prípade nedosiahnutia tejto hranice by daňovníci stratili nárok na daňový bonus," vysvetlil rezort. Preto sa podmienka na uplatnenie bonusu upravuje tak, že sa do zákonom určenej hranice započítajú aj tieto oslobodené príjmy.



Meniť by sa mal aj prístup k nákladom zamestnávateľov na testovanie. "Počas obdobia pandémie sa za daňové výdavky budú považovať výdavky (náklady) zamestnávateľa alebo daňovníka s príjmami z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré vynaložil na testovanie alebo v súvislosti s ním z dôvodu zistenia nákazlivého ochorenia COVID-19 a zabránenia jeho šírenia," vysvetľuje rezort s tým, že to platí aj pre výdavky vynaložené na testovanie blízkych osôb zamestnancov, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti a aj pre výdavky daňovníka na fyzické osoby, ktorých výkon činnosti priamo súvisí s činnosťou daňovníka.