Vláda chcela dočasne znížiť cestovné vo vlakoch, nerokovala o tom
Premiér Robert Fico (Smer-SD) informoval, že na zníženie cestovného boli pripravení.
Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Vláda plánovala v stredu schváliť návrh na dočasné zníženie výšky cestovného v železničnej osobnej doprave poskytovanej vo verejnom záujme, na objednávku štátu, o 50 % alebo 30 % na obdobie 30 dní. Návrh ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) napokon neprerokovala, krátko bol síce zaradený do programu, ale neskôr ho stiahli. Dôvodom bolo dosiahnutie dočasného prímeria medzi USA a Iránom vo vojne na Blízkom východe.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) informoval, že na zníženie cestovného boli pripravení. Bol presvedčený, že ak by prímerie nebolo dosiahnuté, schvaľovali by jeden alebo druhý variant zníženia cestovného vo vlakoch.
„Sme milo prekvapení z prímeria, veľmi sa z toho tešíme, takže nebolo zatiaľ potrebné k tomu pristupovať. Sme pripravení prijať opatrenia okamžite, ako sa situácia zhorší,“ povedal Fico. Podľa neho vláda nemá záujem ísť cestou znižovania spotrebných daní, DPH alebo marží. Pokiaľ by situácia bola opäť vypätá, štát by k zníženiu cestovného pristúpil.
„Štát je pripravený na seba zobrať náklady, pokiaľ ide o zníženie cestovného na železnici. Či by to bol prvý variant alebo druhý variant, to je vec, o ktorej ešte budeme diskutovať, ak sa o tom bude rozhodovať. Suma dosahov je znesiteľná, na 30 dní sa bavíme medzi 3 až 4 miliónmi eur, čo štátny rozpočet dokáže zvládnuť,“ uviedol Fico. Verí, že by to mimoriadne zatraktívnilo železničnú dopravu. Také rozhodnutie by podľa neho výrazne ovplyvnilo používanie osobných automobilov.
Priznal, že vláda nemôže krajom a mestám, ktoré financujú prímestskú autobusovú dopravu a mestskú hromadnú dopravu, nič prikázať, pokiaľ ide o výšku cestovného.
Ministerstvo dopravy odporúčalo vláde schváliť rozhodnutie o uplatnení prvého variantu, nakoľko by sa okamžite zmiernila finančná záťaž domácností pre rast cien pohonných látok a doprava by zostala široko dostupná bez ohľadu na príjmovú situáciu obyvateľstva.
Dočasné zníženie cestovného vo vlakoch podľa prvého variantu o 50 % malo podľa návrhu platiť pre všetky tarifné triedy a kategórie cestujúcich na jednorazové a traťové lístky (týždenné, mesačné). Odhadovaný negatívny dosah na výnosy dopravcov počas 30 dní by bol na úrovni 4,2 milióna eur.
Cieľom tohto opatrenia malo byť okamžite a citeľne zmierniť finančnú záťaž domácností spôsobenú rastom cien pohonných látok a zabezpečiť, aby doprava zostala široko dostupná bez ohľadu na príjmovú situáciu obyvateľstva. „Výhodou tohto variantu je jeho silný sociálny efekt a vysoká pravdepodobnosť výrazného presunu cestujúcich z individuálnej automobilovej dopravy na železničnú dopravu, čím sa zároveň podporuje udržateľná mobilita,“ uvádzal materiál.
Podľa druhého variantu sa malo cestovné v železničnej doprave vo verejnom záujme dočasne znížiť na 30 dní o 30 %. Opatrenie malo byť zamerané najmä na cestujúcich, ktorí využívajú železničnú dopravu každodenne na dochádzanie do zamestnania, škôl a za základnými životnými potrebami. Odhadovaný negatívny dosah na výnosy dopravcov by bol v tomto prípade na úrovni 3,1 milióna eur.
