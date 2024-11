Vláda: Ciele EÚ v digitalizácii chceme do roku 2030 splniť maximálne

Bratislava 20. novembra (TASR) - Slovensko si nastavilo opatrenia v oblasti digitálnej transformácie tak, aby do roku 2030 splnilo ciele EÚ v čo najvyššej miere. Vyplýva to z návrhu vnútroštátneho plánu Digitálnej dekády SR z dielne ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richarda Rašiho (Hlas-SD), ktorý v stredu schválila vláda.



"Ciele v programe Digitálnej dekády sú rozdelené do štyroch dimenzií, ktoré združujú príbuzné oblasti digitálnej transformácie. Každá dimenzia má predpísaných niekoľko cieľov, ktoré chce EÚ ako celok dosiahnuť," uviedol predkladateľ. Jedným z cieľov napríklad je, aby najmenej 80 % osôb vo veku od 16 do 74 rokov malo aspoň základné digitálne zručnosti.



V rámci dimenzie Bezpečné a udržateľné digitálne infraštruktúry je cieľom aj to, aby bolo 100 % domácností pokrytých gigabitovým pripojením, v čom však Slovensko zaostáva. "V dimenzii digitálnej infraštruktúry je kľúčovou výzvou doterajšia absencia investícií do budovania gigabitového pripojenia. Slovensko zároveň trápi dlhodobo nižšia miera produktivity podnikov a zavádzania digitálnych technológií najmä v malých a stredných podnikoch," objasnil predkladateľ s tým, že v dimenzii digitalizácie verejnej správy je problémom absencia jednotnej vízie a pretrvávajúci rezortizmus.



Napriek tomu, že Slovensko podľa rezortu začína z horšej štartovacej pozície, ciele sú nastavené tak, aby do roku 2030 prispelo k plneniu cieľov EÚ v čo najvyššej možnej miere. V oblasti podpory budovania kvantového počítača, podpory produkcie polovodičov a okrajových uzlov je potrebné ešte prediskutovať presnú formu záväzku, ktorý by mohlo Slovensko prijať.



Ambíciou Slovenska je podľa predkladateľa využiť tento plán na previazanie dokumentov tak, aby bol dosiahnutý synergický efekt prijatých opatrení. Zároveň tak bude jednoduchšie určiť miesta, kde musia byť navrhnuté nové opatrenia. Samotný plán predstavuje 113 opatrení, z toho 29 nových opatrení a 84 existujúcich, ktoré majú prispieť k naplneniu jednotlivých digitálnych cieľov Digitálnej dekády.



"Vnútroštátny plán vznikal za spolupráce Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR s partnermi spomedzi aktérov verejného, súkromného a mimovládneho sektora," uzavrel predkladateľ.