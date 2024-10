Čistý zisk Eximbanky má budúci rok vzrásť na 600.000 eur

Bratislava 15. októbra (TASR) - Čistý zisk Eximbanky by mal v budúcom roku dosiahnuť 600.000 eur. Oproti očakávanej skutočnosti za rok 2024 by tak mal vzrásť o 50.000 eur alebo 9,1 %. Vyplýva to z návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2025, ktorý v utorok schválila vláda. Súčasťou rozdelenia zisku bude aj návrh na odvod do štátneho rozpočtu v predpokladanej výške 250.000 eur.



"Eximbanka SR predkladá návrh rozpočtu na rok 2025, ktorý nadväzuje na jej hlavné strategické ciele zahŕňajúce diverzifikáciu teritoriálnej štruktúry portfólia, podporu exportu malých a stredných podnikateľov a efektívne riadenie rizík. Vychádza z očakávaných výsledkov hospodárenia za rok 2024, ktoré vyjadrujú reálne dosiahnuteľné ciele pri zohľadnení vývoja hospodárenia Eximbanky v 1. polroku 2024 a z aktuálneho vývoja slovenskej ekonomiky," priblížila v dokumente banka.



Budúci rok očakáva navýšenie objemu bankového a poistného portfólia spolu o 8,5 % na 1,42 miliardy eur. Plánuje pritom podporiť export v sume 1,87 miliardy eur, čo by bol medziročný nárast o takmer desatinu. Výnosy z bankového a poistného portfólia by mali vzrásť o 0,1 % na 34,5 milióna eur. Pri celkových nákladoch predpokladá ich nárast o 9,9 % na 10,9 milióna eur. Tvorba opravných položiek a technických rezerv na krytie rizika z bankových a poistných činností má naopak klesnúť o 4,2 % na 23,1 milióna eur.



Eximbanka avizuje výraznejšiu podporu financovania malých a stredných podnikov, ako aj pokračovanie v podpore veľkých podnikov. Geograficky sa chce zamerať na EÚ, krajiny južného Kaukazu, Ukrajinu, krajiny Blízkeho východu, strednej, južnej a juhovýchodnej Ázie, Afriky, Latinskej Ameriky a Balkánu, Veľkú Britániu, Turecko a Čínu.



Banka v roku 2025 neočakáva výraznejšiu zmenu v komoditnej štruktúre podporeného exportu. Najväčší podiel tak bude mať aj naďalej chemický, strojársky, celulózo-papierenský a elektrotechnický priemysel. "Ďalšie odvetvia budú reflektovať na dopyt exportérov, pričom doteraz indikované odvetvia záujmu exportérov sú logistika, energetický a ťažobný priemysel, oblasť výstavby, renovácie a prenájmu nehnuteľností a cestovný ruch," doplnila Eximbanka.