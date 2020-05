Česko pomôže firmám, plánuje nižšiu DPH aj cestnú daň

Praha 25. mája (TASR) - Česká vláda schválila plán daňových úľav, ktoré by mali pomôcť rozhýbať ekonomiku ochromenú opatreniami na zmiernenie šírenia nového koronavírusu. Okrem zníženia dane z pridanej hodnoty (DPH) počíta plán napríklad aj so znížením cestnej dane pre kamióny, alebo uplatnením tohtoročnej straty v daňových priznaniach za predchádzajúce roky.



"Opatrenia v protikrízovom daňovom balíku pomôžu firmám aj podnikateľom dostať sa z ťažkej ekonomickej situácie a postaviť sa zasa na nohy," citoval ministerku financií Alenu Schillerovú server iDNES.cz.



Daňový balíček ministerstva obsahuje zníženie DPH v oblasti ubytovacích služieb. Okrem toho znižuje daň aj pri vstupnom na kultúrne a športové akcie, vstupnom na športoviská vrátane lístkov na vleky a vstupného do sáun. Vo všetkých prípadoch by sa mala sadzba znížiť zo súčasných 15 % na 10 %.



Podnikateľom by mala pomôcť aj nová možnosť takzvaného spätného uplatnenia daňovej straty pri dani z príjmov. V súčasnosti si môžu uplatniť daňovú stratu až v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach a za predpokladu, že opäť generujú zisk. Po novom si budú môcť uplatniť stratu aj za predchádzajúce roky. "Ak teda poplatník v dôsledku núdzového stavu vykáže za zdaňovacie obdobie roku 2020 daňovú stratu, bude si môcť o túto stratu spätne znížiť svoj základ dane za zdaňovacie obdobie rokov 2019 a 2018," uviedlo ministerstvo financií.



Podnikatelia okrem toho budú môcť v prvej fáze výšku straty odhadnúť a nebudú musieť čakať na jej presné stanovenie. To má podľa Schillerovej pomôcť dostať sa k peniazom rýchlejšie.



Chystaná daňová novela by mala dať viac možností aj obciam pri oslobodzovaní od dane z nehnuteľnosti. Zatiaľ môžu oslobodiť od dane nehnuteľnosti, ktoré zasiahla živelná pohroma. Teraz bude toto oslobodenie možné aj v prípade ďalších mimoriadnych udalostí, ako sú pandémie, krízové opatrenia alebo priemyselné havárie. Toto oslobodenie bude možné uskutočniť aj spätne.



Ďalším krokom na podporu ekonomiky je zníženie cestnej dane o 25 % pre nákladné autá nad 3,5 tony. Zmena by sa prejavila spätne od začiatku roka 2020.



Podnikanie v poľnohospodárstve by zasa mala podporiť kratšia lehota na vrátenie preplatku spotrebnej dane z takzvanej zelenej nafty. Ten sa zatiaľ podnikateľovi vracia do 60 dní od vymerania nároku na jeho vrátenie, najnovšie sa počíta s termínom 40 dní od posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania.