Distributérom dlhuje Slovensko za zelené energie 320 mil. eur

Bratislava 18. decembra (TASR) – Slovensko dlhuje energetickým distribučným spoločnostiam za zabezpečenie podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysokoúčinných kombinovaných zdrojov elektrickej energie približne 320 miliónov eur. Za rok 2018 vzrástol tento dlh o necelých 180 miliónov eur. O úhrade tejto sumy jednorazovou platbou zo štátneho rozpočtu do konca júla 2020 v stredu rozhodla vláda.



"Účelom vypracovania materiálu je uznanie neuhradených nákladov podľa zákona v troch spoločnostiach, ktoré sú prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav, a navrhuje úhradu neuhradených nákladov, ktoré neboli týmto spoločnostiam uhradené, a to prostredníctvom jednorazovej platby do 31. júla 2020," uviedlo MH v predkladacej správe k materiálu. Vyrovnaniu zvyšnej časti dlhu sa má vláda venovať počas budúceho roka.



Prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav zabezpečovali podľa zákona do konca minulého roka podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podporu výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou odberom elektriny za cenu elektriny na straty, doplatkom a prevzatím zodpovednosti za odchýlku.



Dlh vznikol ako rozdiel medzi plánovanými nákladmi na podporu doplatkom, zohľadnenými Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v tarife za prevádzkovanie systému (TPS) a skutočnými nákladmi na podporu doplatkom, ako aj medzi plánovanými a skutočnými výnosmi z TPS. Dlžnú sumu za rok 2018 potvrdil audit spoločností a záväzok uznal aj ÚRSO.