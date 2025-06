Do 16. júna bolo pre slintačku usmrtených 8578 zvierat

Bratislava 18. júna (TASR) - Celkovo bolo k 16. júnu v súlade s platnými veterinárnymi opatreniami usmrtených 8578 zvierat v ohniskách ochorenia, v kontaktnom chove a domácich chovoch. Vyplýva to zo správy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR o aktuálnom stave vývoja ochorenia slintačky a krívačky (SLAK) na území SR, ktorú v stredu prerokovala a schválila vláda.



„V dotknutých hospodárskych objektoch bola vykonaná predbežná dezinfekcia vonkajších aj vnútorných priestorov. V objektoch depopulovaných fariem v súčasnosti prebieha čistenie a záverečná dezinfekcia. Predpokladaný termín ukončenia týchto činností je do 31. júla 2025, pričom v jednotlivých prípadoch môže byť termín predĺžený až do 31. augusta 2025. Obnova chovov bude možná až po riadnom ukončení všetkých nariadených dekontaminačných opatrení,“ spresnil v materiáli agrorezort.



K 16. júnu 2025 bolo na území SR podľa MPRV potvrdených šesť miest výskytu ochorenia slintačky a krívačky, pričom každé z nich predstavuje samostatné ohnisko ochorenia. „V priebehu monitorovacieho obdobia neboli v rámci inkubačnej doby identifikované žiadne nové prípady výskytu ochorenia. To indikuje, že sa podarilo nákazu efektívne zachytiť a eliminovať pred jej potenciálnym geografickým šírením. Na základe uvedeného bolo rozhodnuté o ukončení činnosti ústredného krízového štábu,“ zdôraznilo agroministerstvo.



MPRV dodalo, že v období od 1. januára do 16. júna 2025 bolo na ochorenie SLAK vyšetrených celkovo 2982 fariem. Z toho išlo o 1523 registrovaných fariem, pričom vírus bol detegovaný v šiestich z nich. Zvyšných 1459 vyšetrených subjektov nebolo v čase odberu vzoriek evidovaných v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat.