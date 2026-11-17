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Do Dozornej rady Sociálnej poisťovne opäť navrhujú Jána Mikulíka
Dozorná rada SP má 11 členov a jej predsedom je minister práce, sociálnych vecí a rodiny.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Vláda v utorok schválila návrh na voľbu Jána Mikulíka za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne (SP) ako zástupcu navrhnutého vládou. Jeho terajšie päťročné funkčné obdobie sa skončí 9. decembra 2026. Návrh predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.
Dozorná rada SP má 11 členov a jej predsedom je minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Okrem neho v nej pôsobia zástupcovia odborových zväzov, zamestnávateľov, ministerstva práce, ministerstva financií a združení zastupujúcich poberateľov dôchodkových dávok.
Za člena dozornej rady môže byť zvolená osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná a dosiahla vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.
Členstvo v dozornej rade zaniká uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa funkcie, odvolaním alebo úmrtím. Národná rada SR môže člena odvolať aj na návrh subjektu, ktorý ho nominoval, alebo orgánu dozoru štátu.
Materiál nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, keďže ide o personálny návrh. Podľa predkladateľa nemá vplyv na rozpočet verejnej správy ani na podnikateľské prostredie či ďalšie posudzované oblasti.
Dozorná rada SP má 11 členov a jej predsedom je minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Okrem neho v nej pôsobia zástupcovia odborových zväzov, zamestnávateľov, ministerstva práce, ministerstva financií a združení zastupujúcich poberateľov dôchodkových dávok.
Za člena dozornej rady môže byť zvolená osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná a dosiahla vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.
Členstvo v dozornej rade zaniká uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa funkcie, odvolaním alebo úmrtím. Národná rada SR môže člena odvolať aj na návrh subjektu, ktorý ho nominoval, alebo orgánu dozoru štátu.
Materiál nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, keďže ide o personálny návrh. Podľa predkladateľa nemá vplyv na rozpočet verejnej správy ani na podnikateľské prostredie či ďalšie posudzované oblasti.